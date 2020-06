Antonella Clerici, dettagli sul nuovo programma Rai: a rischio la location

Antonella Clerici tornerà a settembre su Rai 1 con un nuovo programma, La Casa nel Bosco (il titolo è provvisorio e potrebbe cambiare). Il progetto prenderà il posto nel palinsesto tv dello storico cooking show de La Prova del Cuoco, condotto dalla 57enne per ben 18 anni (il testimone è poi passato a Elisa Isoardi). Il nuovo format è stato ideato dalla stessa conduttrice, in considerazione delle nuove esigenze televisive dovute alla pandemia da Coronavirus. L’idea di base della trasmissione che sarà trasmessa dalla rete ammiraglia del servizio pubblico è quella di avere come location la vera casa di Antonella, situata in Piemonte. Una magnifica tenuta che si trova ad Arquata Scrivia, immersa nel verde, dove la Clerici vive insieme alla figlia Maelle e al compagno Vittorio Garrone. Tuttavia tale idea è a rischio.

Antonella Clerici riparte in Rai: dettagli sul nuovo programma

Archiviata definitivamente La Prova del Cuoco, la conduttrice originaria di Legnano tornerà in tv dopo un periodo di assenza, con uno show che parlerà non solo di cucina. Stando a quanto riporta Tv Sorrisi e Canzoni, il nuovo format sarà caratterizzato da una molteplicità di elementi. Antonella ha rivelato che oltre alla presenza di tanti amici, si parlerà anche di natura. Non mancheranno nemmeno diversi simpatici momenti di puro intrattenimento. Stando ai rumors, La Casa nel Bosco sarà suddiviso in tre parti. Nella prima si parlerà di prodotti alimentari, ad esempio quelli dell’orto. Nella seconda parte la conduttrice tornerà al suo vecchio amore, cioè quello della cucina e dei fornelli, cimentandosi con la preparazioni di piatti prelibati. Nell’ultima parte del programma, invece, ci saranno in collegamento da Roma alcuni dei volti storici de La Prova del Cuoco, come Anna Moroni, ma anche tanti chef noti.

Ultime indiscrezioni su location e programma

Nell’eventualità di una nuova ondata di Coronavirus, sarebbe piuttosto complicato realizzare il programma a casa di Antonella Clerici. Nel caso si dovesse verificare tale scenario, la conduttrice si è resa disponibile a spostarsi da Arquata Scrivia negli studi Rai di Milano. La trasmissione quindi potrebbe realizzarsi interamente negli studi televisivi e non più nella splendida cornice di casa Clerici. Se la location dovesse cambiare, inevitabilmente ci sarà anche un cambio del titolo del programma.