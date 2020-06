Love Game, nuovo dating show in autunno: anche in Rai si cerca l’amore

Tra le novità della prossima stagione televisiva c’è anche Love Game. Solo poco fa sono emerse le prime anticipazioni sul nuovo programma Rai che si occuperà di amore. Una sorta di Uomini e Donne, visto che i partecipanti del programma saranno lì per trovare l’amore. Anche Mamma Rai quindi ripropone una trasmissione dedicata alle coppie e ai tanti single che sperano di trovare la propria dolce metà. Non ci penserà più solo Maria De Filippi a far sbocciare l’amore con il suo Uomini e Donne, ma dal prossimo autunno ci sarà anche Love Game su Rai 2. La seconda rete Rai accoglierà nel sabato pomeriggio questa novità del prossimo anno, su cui Davide Maggio ha rivelato già le prime informazioni a riguardo. Con un dating show probabilmente non si sbaglia mai, anche se in Italia c’è Uomini e Donne che padroneggia da anni e anni in questo genere televisivo. Un genere che comunque è molto in voga e che attira sempre, forse per questo che in Rai hanno deciso di dare spazio a un dating show nel sabato pomeriggio della seconda rete.

Love Game è il nuovo dating show di Rai 2: alla conduzione potrebbe esserci Carolina Rey

Love Game andrà in onda infatti solo una volta a settimana, almeno queste sono le anticipazioni trapelate al momento. Rientra tra le novità Rai della prossima stagione insieme al nuovo talk di Paola Perego, che andrà in onda sempre il sabato pomeriggio. In Love Game i partecipanti saranno in cerca della propria anima gemella, ma chi li guiderà in questa ricerca? Il primo nome trapelato sulla possibile conduttrice di Love Game è Carolina Rey. Classe 1991, di Roma: Carolina ha già condotto dei programmi su Rai Ragazzi ed è impegnata al momento come inviata di C’è tempo per. La scelta potrebbe ricadere su di lei perché pare che in Rai abbiano deciso di puntare su un volto giovane e inedito a cui affidare le redini di questo nuovo programma.

Love Game su Rai 2, le prime anticipazioni sul nuovo programma in arrivo in autunno

Le puntate di Love Game dovrebbero arrivare a fine ottobre e dovrebbero avere una durata di mezzora, andando in onda dalle 16 alle 16,30. Come sempre bisogna tenere a mente che le cose potrebbero cambiare nei palinsesti, ma di sicuro seguiranno notizie ufficiali a ridosso del debutto del programma.