Ballando con le Stelle, Mussolini nel cast: “Ho detto no al GF, ecco perché”

Cast al completo a Ballando con le Stelle. Il tredicesimo concorrente sarà Alessandra Mussolini. I rumors dei giorni scorsi trovano così conferma. A ufficializzare la news è stata la diretta interessata che raggiunta da Libero Quotidiano ha reso noto che prenderà parte al programma condotto dalla sempreverde Milly Carluci, in partenza a settembre (dopo che è stato sospeso in primavera a causa dell’emergenza sanitaria). Scoop nello scoop, la politica ha anche raccontato di aver ricevuto una proposta molto allettante dalla concorrenza, vale a dire dal Grande Fratello Vip. Tuttavia Alfonso Signorini, anch’esso in rampa di lancio a settembre con la nuova edizione dello show, non è riuscito a convincere la nipote di Benito.

Mussolini: ecco perché ha detto no al GF Vip e sì a Ballando

Alessandra ha spiegato perché ha optato per Ballando e non per entrare nella Casa più spiata d’Italia. “Ho preferito una situazione meno complessa. Sono un’abitudinaria e stare tre mesi chiusa in una casa per me sarebbe dura”, ha detto. Dunque c’è la convinzione in lei che a ‘casa Carlucci’ riuscirà a dare di più e a divertirsi. Ad attenderla una giuria agguerrita. Già si pregustano scontri e scintille con la pungente Selvaggia Lucarelli che ritroveremo a dare voti e opinioni nella trasmissione. D’altra parte la Mussolini non è una che incassa e sta quieta. “Sarò imprevedibile. Potrà succedere di tutto”, ha infatti assicurato, facendo presagire che se ne vedranno delle belle con lei in gioco.

Il cast completo di Ballando con le Stelle 2020

Ora la squadra di Milly Carlucci è al completo e conta 13 unità. Oltre all’ultimo ‘acquisto’ Alessandra Mussolini, nello storico programma della rete ammiraglia Rai vedremo gareggiare i seguenti volti noti: Costantino della Gherardesca, Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Gilles Rocca, Antonio Maria Catalani, Rosalinda Celentano, Daniele Scardina, Lina Sastri, Elisa Isoardi, Paolo Conticini e Tullio Solenghi. Da segnalare infine che la Carlucci, in una recente intervista, ha confermato che nella prossima stagione televisiva tornerà alla guida de Il Cantante Mascherato per cui è attesa la seconda edizione. Lo show dovrebbe decollare nei primi mesi del 2021. Tornando a Ballando, notizia di ‘contorno’ degli ultimi giorni è stata l’onorificenza avuta dal giurato Guillermo Mariotto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che gli ha conferito la nomina di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia.