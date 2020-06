Guillermo Mariotto, onorificenza da Sergio Mattarella: parla Milly Carlucci

Guillermo Mariotto, volto noto di Ballando con le Stelle, è stato insignito di un’onorificenza prestigiosa dal Presidente della Repubblica Italiana. Nella fattispecie Sergio Mattarella, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia. Lo stilista venezuelano naturalizzato italiano ha espresso tutta la sua gratitudine per la nomina, dichiarandosi “emozionato” e “onorato”. Immediata la reazione di Milly Carlucci, che ben conosce il sudamericano. La conduttrice in forza alla Rai ha pubblicato un video sui suoi canali social dove ha spiegato perché all’amico e collega è stato dato il prezioso titolo, congratulandosi con lui.

Milly Carlucci festeggia Guillermo Mariotto

“Una festa per tutto il mondo di Ballando con le Stelle”. Così ha esordito una raggiante Milly Carlucci su Instagram dopo aver appreso la notizia relativa al giurato della trasmissione del sabato sera della rete ammiraglia del servizio pubblico. Il volto storico della Rai ha quindi spiegato che Mariotto ha avuto la prestigiosa onorificenza per il grande lavoro di ambasciatore della moda e del made in italy portato in tutto il mondo. La conduttrice non ha mancato di aggiungere un po’ di sana ironia nel chiudere il videomessaggio, chiedendo simpaticamente a Guillermo se ora gli si potrà dare sempre del tu oppure se si dovrà passare al lei di cortesia.

Ballando con le Stelle è pronto a tornare in tv

Milly non vede l’ora di tornare con la nuova stagione di Ballando. Con ogni probabilità andrà in onda in autunno (ricordiamo che lo show avrebbe dovuto essere trasmesso in primavera ma l’emergenza sanitaria ha fatto saltare il tutto). Il cast è pronto da mesi e vedrà danzare Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, Costantino della Gherardesca. E ancora: Elisa Isoardi, Daniele Scardina, Antonio Mara Catalani, Tullio Solenghi, Lina Sastri, Paolo Conticini, Ninetto Davoli. La giuria è stata riconfermata in blocco e quindi ritroveremo anche Guillermo Mariotto nel programma. Milly, in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha parlato anche de Il Cantante Mascherato, assicurando che tornerà in onda con la seconda stagione. Probabile che lo show sbarcherà sul piccolo schermo nei primi mesi del 2021.