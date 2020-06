Ballando con le Stelle inizia a settembre: Milly Carlucci lavora pure a Il Cantante Mascherato

Milly Carlucci è pronta a tornare in tv. Dopo mesi in panchina per via dell’emergenza Coronavirus, la conduttrice è pronta a tornare in video. Ovviamente da protagonista, grazie a due programmi importanti e assai seguiti quali Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato. Lo show sulla danza – in onda da ben 15 anni – doveva ripartire lo scorso marzo ma a causa della pandemia è stato rinviato a data da destinarsi. Nell’ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni – che le ha dedicato la cover del numero in edicola da martedì 16 giugno 2020 – Milly ha ribadito che la trasmissione ripartirà a settembre. Al momento non è chiaro il giorno della messa in onda: inizialmente si era parlato di martedì ma probabilmente lo spettacolo resterà al sabato e sfiderà Tu si que vales prodotto da Maria De Filippi.

Il cast di Ballando con le Stelle 2020 è pronto

Il cast di Ballando con le Stelle 2020 è già pronto. Come sempre Milly Carlucci lo ha scelto con cura e passione anche se per ora non ha ancora svelato i vari abbinamenti con i maestri. Tra i nuovi concorrenti troviamo: Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, Costantino della Gherardesca, Elisa Isoardi, Daniele Scardina, Antonio Mara Catalani, Tullio Solenghi, Lina Sastri, Paolo Conticini, Ninetto Davoli. Secondo le ultime indiscrezioni a questi nomi potrebbe aggiungersi quello di Alessandra Mussolini, da tempo in trattative con la produzione di Ballando con le Stelle. Nel cast degli insegnanti grande assente Samanta Togni, stanca del suo ruolo dopo 15 anni. Al suo posto la ballerina svedese Tove Villfor. Intanto Milly è pure al lavoro per Il Cantante Mascherato, che tornerà in onda nei primi mesi del 2021 dopo l’ottimo successo riscontrato con la prima edizione nella quale ha trionfato Teo Mammucari…

Il Cantante Mascherato 2 si farà, parola di Milly

Nell’ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Milly Carlucci ha assicurato che la seconda edizione de Il Cantante Mascherato si farà. E le novità saranno tante: ci saranno più concorrenti, più maschere e più puntate. Il tutto per avere uno show più magico e imponente. “Ci saranno nuove maschere perché sono legate alla personalità del personaggio che si nasconde sotto. Potrebbero essere più delle quattro puntate della scorsa edizione e quindi i concorrenti dovrebbero essere più di otto, per poter andare avanti con le eliminazioni”, ha spiegato la conduttrice.