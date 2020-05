Samanta Togni voleva un altro ruolo a Ballando, Milly ha detto no: il fatto

Perché Samanta Togni non è più a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci ha detto no ad un altro ruolo nel programma

Ormai non è più una novità: Samanta Togni ha lasciato Ballando con le Stelle. La ballerina era stanca di ricoprire il ruolo di insegnante. Ruolo che, va sottolineato, copriva fin dalla prima edizione trasmessa su Rai 1 nel 2005. Dopo tanti anni e una vittoria nel 2016 accanto all’attore spagnolo Iago Garcia, Samanta sognava altro. Una nuova veste da indossare all’interno del varietà ma la padrona di casa Milly Carlucci è stata irremovibile. È stata la stessa Togni a confessare che non ci sono stati nuovi stimoli per rimanere e così è arrivato l’addio definitivo allo show. Anche se i rapporti tra l’ex fiamma di Bettarini e la Carlucci sono rimasti ottimi. Nessuna ruggine tra le due ma solo tanta stima e affetto reciproco.

La scelta di Milly Carlucci dopo l’addio di Samanta Togni

“Milly era molto dispiaciuta, mi ha detto che capiva la mia scelta, la mia volontà di crescita, di cimentarmi con qualcosa di nuovo. Le ho detto che se avesse voluto inserirmi nel programma con un nuovo ruolo da studiare, avremmo potuto ragionare assieme su questa cosa. Lei, però, mi ha risposto che non mi immaginava a Ballando in una veste diversa da quella che fino ad allora avevo ricoperto. Così, l’ho salutata con grande affetto, dicendole che li avrei seguiti da casa in televisione. Farò così non appena Ballando con le Stelle potrà finalmente tornare in onda”, ha confidato Samanta Togni al settimanale Vero. Dunque, dopo 15 anni la 39enne ha preferito lasciare il programma che le ha regalato la grande popolarità. Ma perché questa scelta?

Samanta Togni spiega perché ha lasciato Ballando con le Stelle

“Ci ho riflettuto tanto prima di fare questa scelta. Erano anni che ci ragionavo. Ho preso questa decisione quando ho capito che, accanto a questo importante cambio di vita a livello sentimentale, era necessario farne uno anche sul fronte sentimentale. Una decisione coraggiosa, ma di cui sono convinta e che ho preso con consapevolezza“, ha spiegato Samanta Togni, che si è di recente sposata con il chirurgo plastico Mario Russo.

Quando parte la nuova edizione di Ballando con le Stelle

Dopo il rinvio dovuto all’emergenza Coronavirus, la nuova edizione di Ballando con le Stelle partirà a settembre. Molto probabilmente non andrà più in onda di sabato ma di martedì.