Samanta Togni e il marito Mario Russo: niente figli dopo il matrimonio

Samanta Togni e Mario Russo dopo il matrimonio: niente figli per la coppia

Samanta Togni e il neo marito Mario Russo hanno le idee chiare per il loro futuro. Dopo il matrimonio, celebrato il 15 febbraio dopo soli 7 mesi di fidanzamento, la coppia ha chiarito che non intende allargare la famiglia. Che è già abbastanza numerosa: entrambi hanno infatti dei figli avuti da precedenti matrimoni. L’ex ballerina di Ballando con le Stelle è mamma di Edoardo, 18enne avuto dall’ex Mirko; il chirurgo plastico ha invece tre figli, ancora minorenni, nati da un rapporto poi naufragato. Per questo Samanta e Mario hanno scelto di non avere altri figli, come confessato dalla Togni in un’intervista concessa al settimanale Di Più.

Un figlio con Mario Russo? Ecco le parole di Samanta Togni

“Siamo già felici così, con la nostra bella famiglia allargata. Ora voglio concentrarmi sul lavoro, ho lasciato Ballando con le Stelle dopo 14 anni perché voglio fare altro. A un certo punto la carriera di una ballerina, per forza di cose, rallenta, e io voglio guardare altrove. Ho tante proposte, tanti progetti, ho fatto teatro ed è stato un successo. Con la fede al dito, ora, sarà ancora tutto bello”, ha dichiarato Samanta Togni alla rivista edita da Cairo Editore. Dunque nessuna cicogna in volo per la 38enne, che ora si dividerà tra Roma e Dubai.

Dopo il matrimonio Samanta Togni lascia la sua Terni

Dopo aver fatto la pendolare per tanti anni tra Roma e Terni, Samanta Togni si trasferisce finalmente nella Capitale. Una decisione che non dipende solo dalle nozze con Mario Russo – che da anni fa la spola tra l’Italia e Dubai – ma pure dal figlio Edoardo, che a settembre andrà all’Università a Bologna.