Perché Samanta Togni ha lasciato Ballando con le Stelle e cosa farà dopo il programma di Milly Carlucci

Per i fan di Ballando con le Stelle non è più una novità: Samanta Togni ha lasciato Ballando con le Stelle. Dopo il matrimonio con il chirurgo Mario Russo la ballerina ha ribadito la sua decisione. Nessun ruolo in giuria o dietro le quinte per la sportiva di Terni: Samanta non sarà presente alla prossima edizione del varietà di Milly Carlucci, in partenza su Rai Uno il prossimo 21 marzo. La Togni ha scelto di andare via – dopo ben 14 edizioni; era presente fin dalla prima del 2005 dove ballava in coppia con Fabrizio Frizzi – per dedicarsi a nuovi progetti nel mondo dello spettacolo.

Le ultime dichiarazioni di Samanta Togni su Ballando con le Stelle

“È stata una mia scelta, ho deciso di lasciare nel momento giusto. Una ballerina ha comunque un tempo oltre il quale non dico che si deve fermare, ma perlomeno deve rallentare. Ballando mi ha dato tantissimo, ma ora voglio fare altro. Attualmente faccio l’inviata nel programma Buongiorno benessere, ho fatto anche teatro e mi piacerebbe continuare. Insomma ho già diverse proposte che bollono in pentola e sono felice“, ha dichiarato Samanta Togni al settimanale Di Più Tv. Dunque dopo Ballando con le Stelle rivedremo di sicuro la 38enne in tv, seppur in un ruolo diverso dal solito.

Samanta Togni e Milly Carlucci non hanno litigato

La scelta di Samanta Togni non ha scatenato l’ira di Milly Carlucci. Quest’ultima ha ben compreso il ragionamento della sua ballerina ed è ora in cerca di una degna sostituta. Nel frattempo la conduttrice non è riuscita a presenziare al matrimonio di Samanta con il chirurgo plastico Mario Russo. Milly ha però scritto alla Togni un messaggio di auguri. Se la Carlucci non è riuscita a presenziare all’evento, molti dei ballerini di Ballando con le Stelle non sono mancati alle nozze di Samanta e Mario Russo. Tra i 140 invitati c’erano: Samuel Peron (che è stato pure testimone della sposa), Veer Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Raimondo Todaro, Sara Di Vaira, Stefano Oradei, Luca Favilla.