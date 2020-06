Ballando con le stelle, la Rai valuta il raddoppio dello show: l’indiscrezione

Ballando con le stelle raddoppia? È questa l’indiscrezione diffusa poco da Dagospia. Dopo mesi in cui Milly Carlucci è dovuta rimanere in panchina a causa dello stop dovuto al Covid-19, è pronta per tornare in onda con l’edizione che sarebbe dovuta partire a marzo. Il programma avrà inizio il prossimo settembre, come ribadito dalla stessa Milly nella sua ultima intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Ancora non è certa la data ufficiale della messa in onda della prima puntata. Si era parlato in un primo momento di martedì ma, diversi giorni fa, TvBlog ha ipotizzato che lo show dovrebbe andare in onda a partire da sabato 12 settembre, andando a sfidare Tu si que vales, il talent show della De Filippi, campione d’ascolti anche con le repliche.

Rai valuta il raddoppio di Ballando con le stelle, il cast è pronto

Visto l’enorme successo dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, a Viale Mazzini si starebbe valutando l’idea di un raddoppio dello show, ovvero trasmettere un’edizione a settembre ed una ad aprile 2021. Avremo sicuramente più informazioni quando verranno presentati i nuovi palinsesti del servizio pubblico. Nel frattempo il cast dello show di danza è già pronto: tra i nuovi concorrenti ci sono Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, Costantino della Gherardesca, Elisa Isoardi, Daniele Scardina, Antonio Mara Catalani, Tullio Solenghi, Lina Sastri, Paolo Conticini, Ninetto Davoli. Nel cast degli insegnanti non vedremo Samanta Togni, probabilmente nuova conduttrice de I Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli, dove prenderà il posto di Roberta Morise. La Carlucci è anche al lavoro per la prossima edizione de Il Cantante Mascherato. Dopo il notevole successo riscontrato nella prima edizione, lo show dovrebbe tornare in onda su Rai 1 i primi mesi del prossimo anno.

Il cantante mascherato 2 si farà: i dettagli

Nell’ultima intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni Milly Carlucci ha assicurato che la seconda edizione de Il Cantante Mascherato si farà. E le novità saranno tante: ci saranno più concorrenti, più maschere e più puntate. Il tutto per avere uno show più magico e imponente. “Ci saranno nuove maschere perché sono legate alla personalità del personaggio che si nasconde sotto. Potrebbero essere più delle quattro puntate della scorsa edizione e quindi i concorrenti dovrebbero essere più di otto, per poter andare avanti con le eliminazioni”, ha spiegato la conduttrice.