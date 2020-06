Ballando con le stelle 2020 sfida Tu si que vales il sabato sera, rumors

Ballando con le stelle 15 andrà in onda il sabato sera, sfidando quindi Tu si que vales di Maria De Filippi

Dopo mesi in cui le varie emittenti televisive hanno riproposto al pubblico numerose repliche delle principali trasmissioni, ecco che la televisione è pronta per ripartire a pieno ritmo. Una delle prime sfide che avremo modo di assistere il prossimo settembre 2020 sarà proprio quella tra Milly Carlucci contro Maria De Filippi. Avevamo ampiamente parlato delle anticipazioni che riguardavano Ballando con le stelle: lo show dovrebbe partire a settembre ma, fino ad ora, si era parlato di una sua collocazione durante la settimana, ovvero il martedì sera. Invece, qualche ora fa, TvBlog ha anticipato che il programma andrà in onda il sabato sera, a partire dal 12 settembre per 10 puntate. La conduttrice, però, dovrà fare i conti con Tu si que vales, il talent show della De Filippi, campione d’ascolti anche con le repliche.

Ballando con le stelle parte il 12 settembre, possibile novità nel cast

Sarebbe dovuto andare in onda a marzo, poi con l’avvenire dell’emergenza sanitaria lo show, come tanti altri programmi, si è fermato. In seguito, si era vociferato di un ritorno per questa estate, poi il rinvio definitivo nel prossimo autunno di Rai 1. Se i vari rumors vedevano un ritorno del programma nella serata di martedì, nelle ultime ore abbiamo appreso che Milly Carlucci tornerà nella sua serata storica, ovvero il sabato sera. La data di partenza sarebbe fissata per il 12 settembre alle ore 20.40, subito dopo il Tg1. Dovrebbe esserci anche una novità che riguarda il cast, un nuovo concorrente mai annunciato fin ora. Dovrebbe essere un nome nuovo e molto forte.

La nuova stagione televisiva di Milly Carlucci

La 15sima edizione di Ballando sarà solo il primo impegno televisivo per la nota conduttrice. La Carlucci ed il suo team stanno già lavorando a quella che sarà la seconda edizione de Il cantante mascherato: lo show dovrebbe tornare il venerdì sera su Rai 1 nel gennaio 2021. Inoltre, qualche mese più tardi, partirà a marzo la 16sima edizione di Ballando con le stelle. Una stagione davvero impegnativa per Milly!