Ballando con le stelle in onda in autunno di martedì: news programmazione

Anticipazioni Ballando con le stelle, le ultime news sulla messa in onda dell’edizione 2020

Le ultime indiscrezioni sulla programmazione prevista per Ballando con le stelle vengono direttamente da Tvblog che pur non parlando di certezze assolute ritiene comunque altamente probabili le date che ha fornito. Prima di tutto ricapitoliamo: come forse saprete, Ballando con le stelle sarebbe dovuto andare in onda a fine marzo, poi si è parlato della primavera, infine dell’estate 2020 come data di uscita. Tutte ipotesi che non dovrebbero concretizzarsi secondo Blogo che parla di una decisione del tutto diversa, e smentita anche di recente, sulle sorti dello show di Milly Carlucci.

Programmazione Ballando con le stelle, lo show in onda in autunno di martedì

Stando a Tvblog infatti pare che Rai abbia intenzione di collocare lo show in autunno, precisamente nella serata del martedì. Il cast sarebbe lo stesso di cui vi abbiam parlato in questi mesi, e dubitiamo, a dirla tutta, che possa cambiare anche se lo show dovesse slittare al 2021: perché Milly dovrebbe rinunciare ai personaggi già scelti, tra l’altro davvero bene, solo per un rinvio? Non lo vediamo necessario. Così come ci sembrava improbabile mettere in piedi uno show che riuscisse a rispettare per filo e per segno le limitazioni governative imposte per il Covid-19. Non abbiamo certezze però: è probabile di conseguenza che a differenza di quanto detto da Tvblog l’edizione estiva possa comunque debuttare tra un problema e l’altro. Se sarà così vi aggiorneremo.

Ballando con le stelle messa in onda, cosa non convince della programmazione autunnale

La decisione sulla messa in onda di Ballando con le stelle dovrebbe arrivare ufficialmente nelle prossime ore ma il martedì d’autunno sembra ormai cosa certa. Anche in questo caso però nutriamo qualche perplessità: se Ballando con le stelle andasse in onda davvero in autunno Milly dovrebbe lavorare all’edizione 2021 quasi subito, e sarebbe tutt’altro che semplice, visto che la conduttrice deve organizzare anche Il Cantante Mascherato. Ecco perché con un certo dispiacere pensiamo che l’edizione di Ballando con le stelle possa slittare persino al 2021. Staremo a vedere.