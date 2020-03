Ballando con le Stelle 2020 cast: Tove Villfor è la nuova ballerina

Chi è Tove Villfor, la nuova ballerina svedese di Ballando con le Stelle 2020

New entry a Ballando con le Stelle 2020. Nella nuova edizione in partenza su Rai Uno sabato 28 marzo apparirà una nuova ballerina: Tove Villfor. Un nuovo ingresso c’era da aspettarselo dopo l’addio spontaneo di Samanta Togni – che ha scelto di mollare per dedicarsi ad altri progetti lavorativi – e quello forzato di Alessandra Tripoli, che abita in Cina, nazione da cui è partita l’epidemia del Coronavirus. Tove ha dato l’annuncio via Instagram, più che mai entusiasta per questa avventura televisiva. Al momento non è chiaro quale Vip affiancherà la Villfor. Ma chi è Tove Villfor? Scoprilo su Gossipetv.

Tutto su Tove Villfor: la ballerina è stata scelta grazie a Ballando on the road

Tove Villfor è una ballerina svedese, classe 1996, che vive da tempo a Roma. Come la maggior parte dei ballerini di Ballando con le Stelle gira il mondo per le competizioni di danza. Grazie al ballo ha stretto una bella amicizia con Veera Kinnunen, presente nel varietà di Milly Carlucci dal 2013. Tove ha recitato pure in un episodio della fiction Rai Che Dio ci aiuti, come potete vedere nel video più in basso. Per ora non si hanno informazioni sulla sua vita privata.

Il messaggio di Tove Villfor alla vigilia di Ballando con le Stelle 2020

“Sono arrivata a Ballando con le Stelle dopo le selezioni di Ballando on the road che ho fatto per due anni consecutivi. Sono super emozionata visto che è il mio primo anno”, ha dichiarato Tove Villfor su Instagram alla vigilia della prima puntata di Ballando con le Stelle.