Carlo Conti accorcia Tale e Quale Show, Top Dieci confermato: le novità

Carlo Conti potrebbe apportare modifiche alla nuova stagione di Tale e Quale Show. Non sappiamo come reagirà il pubblico alla novità in ballo in questo momento, visto che si tratta di un programma molto amato dagli italiani. Uno di quelli di cui non ci si stancherebbe mai, insomma. Nella nuova stagione però potrebbero esserci meno puntate del solito, e di conseguenza meno concorrenti. A quanto pare la produzione è già al lavoro per selezionare i nuovi protagonisti della decima edizione di Tale e Quale Show, intanto dalla rete sarebbe giunta la richiesta di accorciare Tale e Quale Show. La notizia su questo programma di Conti coincide con la novità di un altro suo recente successo, ovvero Top Dieci. Dunque il doppio impegno potrebbe essere la ragione della riduzione del numero di puntate di Tale e Quale Show, permettendo quindi al conduttore di lavorare al secondo programma. Questa è solo un’ipotesi al momento, perché non si conoscono le ragioni ufficiali della richiesta di accorciare Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show durerà di meno: le novità sulla decima stagione

La decima edizione di Tale e Quale Show quindi dovrebbe essere più corta del solito, con dieci concorrenti invece dei soliti dodici. La partenza è fissata al momento per venerdì 25 settembre, naturalmente in prima serata. Non sono trapelate al momento ulteriori informazioni circa il numero di puntate della versione abbreviata di Tale e Quale Show, e a questo punto c’è da chiedersi che fine farà il torneo dei migliori e come le modifiche influiranno anche sul ritorno dei concorrenti della vecchia edizione. Questo è emerso in un retroscena di Tv Blog, secondo cui in Rai avrebbero anche chiesto a Conti di ritornare ben presto con la nuova edizione di Top Dieci. Questa sarebbe la seconda novità in ballo al momento.

Carlo Conti torna prima del previsto con una nuova stagione di Top Dieci

Ma veniamo alle novità su Top Dieci. Il programma ha debuttato su Rai 1 lo scorso 14 giugno ed è stato pensato durante il periodo della quarantena. Una trasmissione studiata per intrattenere gli italiani, ma che è arrivata però dopo il lockdown. Tuttavia gli ascolti sono decisamente soddisfacenti, al punto che in Rai hanno confermato la seconda stagione di Top Dieci e hanno chiesto a Carlo Conti di tornare in onda con la nuova edizione già in primavera 2021, e non in estate come quest’anno.