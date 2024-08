Nozze ex Amici, Perletti crac, lite Blasi: 10 chicche di gossip

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati. Lo hanno annunciato loro stessi sui loro profili social. Lei ha deciso di dire basta, lui tutto sommato l’ha presa bene, spiegando che con l’ex è rimasto un rapporto condiviso di stima e affetto.

Elisabetta Gregoraci e Alessandro Basciano, la strana coppia. I due sono stati paparazzati da Diva e Donna a scambiarsi baci, abbracci e carezze. Che succede? Lei in tempi non sospetti ha confermato di essere fidanzata con Giulio Fratini. Con il deejay soltanto un’amicizia molto particolare?

Diciotto anni di differenza? E che problema c’è? Virginia Tomarchio, 29 anni, e Amilcar, 47, entrambi ex volti di Amici di Maria De Filippi, sono convolati a nozze in Sicilia dopo un fidanzamento lungo quasi un decennio. Viva gli sposi!

Nuovi problemi di salute per Fedez che è stato curato all’ospedale di Brindisi. Il primario Nicola Carlucci, che lo ha avuto in cura, ha spiegato che ha suggerito al cantante di effettuare esami più approfonditi. Il rapper, però, avrebbe preferito farsi dimettere senza prestare ascolto ai consigli.

Che succede a Paola Caruso? La showgirl è dimagrita in modo vistoso e tanti di coloro che la seguono sui social si sono detti preoccupati sostenendo che stia raggiungendo una magrezza “non sana”. Lei ha replicato spiegando che la perdita di peso altro non è che una conseguenza di allenamento duro e dieta mirata.

Quanto potrebbe valere in questo momento un ipotetico bacio ‘clandestino’ di Chiara Ferragni con un uomo? Cinque o seimila euro, non di più: parola dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che, al podcast “2046” di Rovazzi, ha spiegato che anni fa si guadagnava molto di più per simili contenuti.

A proposito di Ferragni e intrighi sentimentali: Dagospia ha lanciato lo scoop secondo cui l’influencer cremonese si starebbe vedendo “affettuosamente” con l’imprenditore ed ex modello Silvio Campara. Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha aggiunto che lui è sposato e con prole ma che sarebbe pronto a mollare tutto e tutti per “svacanzare” con l’ex moglie di Fedez.

Wanda Nara e Icardi non sono più una coppia, ma non è detto che in futuro potrebbero ricucire. A riferirlo è stata l’avvocata della showgirl argentina, Ana Rosenfeld la quale ha aggiunto che in questo momento la sua assistita sta dando priorità alla sua salute fisica e mentale.

Che succede tra Silvia Toffanin e Ilary Blasi? Secondo il magazine Oggi, sull’amicizia lunga 20 anni tra le due conduttrici, sarebbe calato il gelo per via delle scelte di Pier Silvio Berlusconi…

Massimo Ciavarro cosa pensa di sua nuora Clizia Incorvaia? Che sia perfetta per suo figlio che è taciturno come lui: “Sono felice per Paolo, penso che Clizia sia la donna giusta per lui, è un vulcano, sempre piena di idee, Paolo invece è un po’ come me, abbastanza cupo. Si completano”.