“Chiara Ferragni bacia uomo, quanti euro vale la foto”, parla Corona

Fabrizio Corona in vena di confidenze, tanto per cambiare. Intervenuto al podcast di Rovazzi “2046” , l’ex re dei paparazzi ha ricordato di quando fece uno scoop su Elisabetta Canalis con metodi poco ortodossi e ha spiegato quanto varrebbe sul mercato del gossip oggi uno scatto rubato di un ipotetico bacio di Chiara Ferragni con un ‘lui’. L’imprenditore milanese ha sostenuto che con la morte di Maurizio Costanzo, quella di Silvio Berlusconi e la caduta dell’ex moglie di Fedez si è chiusa un’epoca e che nei prossimi due anni ci sarà una rivoluzione sotto tutti i punti di vista a livello mediatico.

“Si salverà solo chi è bravo, ma dovrà reinventarsi. Instagram e i giornali sono tutti finiti. Ora sarà bravo chi vale veramente”, ha ragionato Corona che è poi passato a snocciolare dei numeri riferiti a quanto varrebbe, secondo le sue stime, una paparazzata ‘intima’ della Ferragni in questo momento: “Il bacio della Ferragni con uno vale 5mila o 6mila euro”. L’ex re dei paparazzi ha anche parlato di Fedez, dicendo che Muschio Selvaggio realizzato assieme a Luis Sal era un prodotto che funzionava, ma che la tv è un contesto differente in cui il rapper non sarebbe in grado di fare grandi numeri:

“Muschio Selvaggio di Fedez e Sal su Youtube andava bene. Ma se lo metti in televisione su Rai2, ci metti il marito della Ferragni, fa l’1% di share. Ancora una volta un po’ pochino. Quindi Fedez in televisione farebbe fiasco assicurato”.

I paparazzi sugli alberi per fotografare Elisabetta Canalis

Corona è poi passato a narrare uno scoop da lui realizzato anni fa con protagonista Elisabetta Canalis, spiegando che all’epoca giravano cifre ben differenti nel settore della cronaca rosa e che l’ex velina sarda di Striscia la Notizia fu un personaggio che seguì con attenzione e tramite cui riuscì a guadagnare parecchio denaro.

“Non era un grandissimo servizio – ha dichiarato l’ex re dei paparazzi -, ma per quei tempi lo era, ma non era il più eclatante. La Canalis, con cui ho guadagnato tantissimi soldi, in un certo periodo suo scrauso si fa una storia con quell’attore americano famosissimo che aveva fatto Guerre Stellari. Lui era la star americana per eccellenza in quel momento ed era anche venuto a presentare un film a Roma. Loro si ritrovano in questa casa fuori Roma due giorni a fare serate e a divertirsi a stare insieme. E allora mando questi due paparazzi e non riuscivano a fotografarli perché questi non escono di casa“.

Corona ha quindi ricordato di aver dato ordine ai due fotografi di entrare nella proprietà e di riuscire in qualche modo a portare a casa lo scoop. Loro entrarono, peccato che c’era un albero grande a coprire la visuale. Dunque? Dunque Fabrizio consigliò ai due di salire sulla pianta, cosa che sarebbe realmente avvenuta. “Nel mentre ero al telefono con uno di loro e uno cade dall’albero. Elisabetta esce e inizia a urlare “polizia, polizia””, ha aggiunto Corona che, però, alla fine ce la fece a portare a casa lo scoop poiché uno dei due fotografi, seppur in modo rocambolesco, riuscì a immortalare un bacio tra la Canalis e l’attore statunitense, che non si è ben capito chi fosse.