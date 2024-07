Fedez, un dettaglio non sfugge: cosa conserva legato a Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni continuano a far parlare di sé. Dalla separazione ai due sono stati attribuiti numerosi flirt ed entrambi sono stati al centro di gossip e polemiche. Nelle ultime ore ad essere al centro dell’attenzione è il rapper, il quale continua a godersi la sua vita da single partecipando a numerosi eventi. Qualche giorno fa è tuttavia tornato nella sua villa a Como e ad un occhio più attento non è sfuggito un dettaglio. Il cantante conserva difatti ancora un oggetto legato alla sua ex. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nello specifico.

Nelle scorse settimane Fedez è tornato nella villa a Como che aveva insieme a Chiara Ferragni. Insieme a lui c’erano anche i suoi figli, Leone e Vittoria, così come si è potuto notare da alcune storie condivise sui social. Che il rapper sia nostalgico ed abbia deciso di fare ritorno nel suo vecchio nido d’amore? Un dettaglio sicuramente non è sfuggito ad un occhio maggiormente attento. Federico Leonardo Lucia, nome di battesimo di Fedez, conserva difatti un oggetto legato alla sua ex.

I follower dell’artista hanno notato proprio nel salotto della casa una foto che lo ritrae in compagnia di Chiara Ferragni. Si tratta nello specifico di uno scatto raffigurante l’intera famiglia, quindi i due insieme ai bambini. L’ormai ex coppia si mostra sorridente nell’immagine, ancora unita e felice. La foto è ancora lì dov’era, nonostante oggi Fedez e Chiara si siano separati. Possibile che abbiano deciso di conservarla per il bene dei loro figli oppure come semplice ricordo. Anche l’influencer ha conservato un quadretto raffigurante la famiglia al completo, così come i suoi fan hanno notato in una storia pubblicata dalla stessa Ferragni su Instagram qualche mese fa.

La separazione dei Ferragnez

Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato la loro separazione ormai già circa sei mesi fa. Da allora ad entrambi sono stati attribuiti diversi flirt. Nell’ultimo periodo lui è stato avvistato in compagnia della modella francese Garance Authiè, con la quale probabilmente è stato anche al St Tropez Summer Gala. Anche in merito all’influencer ci sono stati diversi gossip. Secondo l’ultimo, adesso si starebbe frequentando con un ortopedico di Forte dei Marmi, cosa che giustificherebbe i suoi continui viaggi nella sopracitata città.