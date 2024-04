Chiara Ferragni, dettaglio non sfugge: che conserva legato a Fedez

L’epilogo della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez è stata una delle notizie più discusse degli ultimi mesi. Entrambi hanno ripreso con la loro vita da single, documentata anche sui social attraverso post e storie. Nelle ultime ore il rapper ha condiviso con i fan come la sua vita sia cambiata e “capovolta sotto sopra”, l’influencer invece si è mostrata in compagnia dei suoi figli. Nello specifico, in una storia dove la si vede insieme alla piccola Vittoria, i fan della coppia hanno notato un dettaglio che lascerebbe pensare che non abbia dimenticato del tutto Fedez. Ferragni conserva difatti un oggetto legato proprio a lui. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Sia Chiara che Federico sono ormai tornati alle loro vite da single. Dopo un periodo di silenzio, Ferragni è tornata a postare sui social. Nelle storie si mostra perlopiù in compagnia dei suoi figli oppure da sola. Nonostante questo lo spirito del suo e continua ad aleggiare in casa. Nell’ultimo video condiviso dall’influencer su Instagram, difatti, si può notare facilmente un dettaglio legato proprio al rapper. Mentre la piccola Vittoria si cimenta a truccare la mamma, sullo sfondo si vede un quadro appeso alla parete. Quest’ultimo mostra proprio la figura stilizzata di Fedez! L’oggetto da arredo è nello specifico un quadro di famiglia, dove sono raffigurati in versione cartoon tutti e quattro: Fedez, Chiara, Leone e Vittoria.

Possibile quindi che l’influencer abbia voluto conservare l’oggetto per questo motivo. Tuttavia non manca chi ci ha letto un possibile messaggio per Federico. I follower hanno difatti trovato strano il fatto che Chiara non abbia cercato di nascondere il quadro ma che, anzi, abbia deciso d’inquadrarsi proprio mentre si trovava con questo ben visibile sullo sfondo. Da qui sono partite le supposizioni che la Ferragni stia cercando un riavvicinamento con l’ex o che abbia voluto lanciargli qualche messaggio in codice. Solo negli ultimi giorni, però, lei ed il rapper si erano scambiati frecciatine via social. Quello che è certo è che i Ferragnez continuano a far parlare di loro, anche da separati.

Qui di seguito la storia di Chiara dove si intravede il dettaglio del quadro raffigurante Fedez: