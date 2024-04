Ferragni torna sui social, piovono critiche: “Non stava soffrendo?”

Per diverse settimane Chiara Ferragni è sparita dai social network, chiudendosi in un silezio dovuto probabilmente al periodo difficile che stava attraversando tra la separazione con Fedez ed il Pandoro-gate che l’ha vista recentemente coinvolta. Nelle ultime ore l’influencer è tornata a postare su Instragram e, immediatamente, sono arrivati i primi commenti negativi. Gli hater l’hanno criticata per una cosa nello specifico: il suo sorriso.

Proprio nel giorno in cui Fedez è rientrato in Italia dopo aver assistito al Festival musicale Coachella, la sua ex Chiara Ferragni è comparsa nuovamente sui social. L’influencer ed imprenditrice si trova nello specifico a Venezia per un’esibizione in un museo del suo amico Francesco Vezzoli. E’ proprio nella città veneta che sono state scattate le foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Si tratta dei primi scatti dal suo silenzio social. Chiara è stata difatti assente per settimane e le uniche immagini che la ritraevano uscite nelle ultime settimane sono state quelle pubblicate da sua madre Marina sul suo profilo.

Gli scatti a Venezia suscitano critiche

Gli scatti a Venezia la mostrano in un lungo abito nero, sorridente, dinanzi a tutti i luoghi più belli della città. E’ stato proprio il suo sorriso il bersaglio di numerosi commenti negativi da parte degli hater. Questi l’hanno difatti accusata di aver finto di stare soffrendo. Altri, invece, hanno affermato che stia fingendo di essere felice e che si sia mostrata sorridente per fare a gara con Fedez su chi si stia godendo maggiormente la vita da single.

Di seguito alcuni dei commenti ricevuti dall’influencer:

Insomma sembra che Chiara sia sempre oggetto di critiche, sia se non posta più sui social sia se ritorna a pubblicare come un tempo.

Di seguito le foto a Venezia pubblicate da Ferragni sul suo profilo Instagram:

Intanto Fedez è stato recentemente avvistato al Coachella in compagnia di un’altra donna. Nello specifico si tratta dell’influencer e content creator Giulia Ottorini. Immediatamente si sono sparse voci circa una loro possibile frequentazione, poi smentita dalla Ottorini su TikTok.