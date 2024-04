Fedez, flirt con Giulia Ottorini? Arriva la risposta di lei!

Fedez è stato recentemente avvistato al Coachella in compagnia dell’influencer Giulia Ottorini. Questo ha scatenato diverse supposizioni in merito ad una presunta frequentazione tra i due. Con un video pubblicato su TikTok Ottorini ci ha tenuto a mettere in chiaro come stanno realmente le cose e ha smentito il flirt con il rapper.

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, ha pubblicato negli ultimi giorni numerose storie che lo mostravano in America per il famosissimo festival musicale Coachella. Anche l’influencer e creator digitale Giulia Ottorini ha condiviso sui social le stesse location, lasciando quindi intendere che potesse essere in compagnia del cantante. Questo ha scatenato tutta una serie di voci su una presunta frequentazione tra i due dopo la rottura di Fedez con Chiara Ferragni.

Nelle ultime ore Giulia ha pubblicato un video sul suo profilo ufficiale di TikTok che sembra voler mettere fine alle dicerie. Nel breve filmato in questione si vede appunto l’influencer che ironizza sulla questione.

La ragazza ha difatti scritto sul social:

Quando avete una relazione segreta, ma lui ti ha salutata in pubblico.

Non avrebbe difatti molto senso che due persone si facciano vedere pubblicamente insieme se vogliono tenere nascosta una relazione. Con queste parole, tuttavia, Giulia ha lasciato comunque pensare che possa avere una storia in corso. Numerosi sono stati i commenti dei fan che hanno chiesto maggiori informazioni a riguardo.

In particolare un utente le ha domandato:

Con chi hai una relazione segreta?

La risposta di Ottorini non ha tardato ad arrivare ed è stata la conferma definitiva che non si tratta di Fedez.

L’influencer e creator digitale ha difatti replicato scrivendo:

Nessuno di famoso.

In questo modo ha quindi smentito tutte le voci circolate nelle ultime ore circa una sua possibile frequentazione con l’ex di Chiara Ferragni. I due sarebbero soltanto buoni amici. Hanno difatti diverse conoscenze in comune ed è probabile che abbiano assistito al concerto anche in compagnia di altre persone.

Di seguito quanto risposto da Giulia al fan: