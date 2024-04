Fedez con una nuova amica: chi è l’influencer (indagata dal Fisco)

Ultimamente sembra che Fedez stia vivendo il suo “sogno americano”. Dopo aver portato Vittoria e Leone in vacanza a Miami insieme ai suoi genitori è tornato in Italia ma solo per pochi giorni. Ora infatti si trova di nuovo a Los Angeles per il Coachella Festival e, guardando gli ultimi scatti rubati dai paparazzi, sembra essere felice nonostante la separazione de Chiara Ferragni. All’uscita da un centro commerciale lo vediamo ridere e scherzare con alcuni amici, tra cui una bella ragazza nota al mondo dei social e non solo. Che ci sia del tenero tra i due?

Nonostante le lacrime versate durante l’intervista a Belve andata in onda la scorsa settimana, Fedez appare tutt’altro che triste nelle storie pubblicate negli ultimi giorni. Il rapper sembra affrontare la separazione in un modo molto più sereno rispetto a sua moglie e per divertirsi è volato a Los Angeles.

Il cantante milanese si trova in USA perché ha partecipato al primo weekend del Coachella Valley Music and Arts Festival, uno degli eventi musicali più importanti al mondo. Fedez ha ampiamente raccontato la sua esperienza attraverso le storie Instagram – dove ha mostrato anche l’incontro con Paris Hilton – mostrandosi più entusiasta che mai.

Il fatto che il rapper sia sereno negli ultimi tempi viene ora confermato anche da nuove foto scattate da alcuni paparazzi a Los Angeles. Negli scatti – ricondivisi su Instagram da Whoopsee – Fedez scherza con i suoi amici all’uscita di un centro commerciale.

Tra i presenti all’interno delle foto sembra esserci sintonia e divertimento mentre si parla del più e del meno. Guardando gli scatti, si può chiaramente vedere anche una ragazza che fino a poco tempo fa non sembrava far parte del giro di amicizie del rapper. Uscendo dal centro commerciale Los Angelino, Fedez si mostra in compagnia di Giulia Ottorini, giovane influencer nota su Instagram e TikTok.

Giulia Ottorini: successo e guai con la legge

Ventunenne bolognese, la Ottorini ha ottenuto successo anche grazie alla relazione con il rapper Mambolosco, terminata pochi mesi fa dopo molti anni. Ciò che è più curioso però, è che la tiktoker non è conosciuta solo sui social.

Ultimamente, la blogger è finita sulle principali testate giornalistiche al fianco a un nome già conosciuto a Fedez, quello di Luis Sal. Giulia è infatti tra gli influencer finiti nel mirino del Fisco lo scorso marzo. L’ex di Mambolosco, nota anche per i numeri su OnlyFans, qualche anno fa si vantava di aver speso 30 mila euro in 4 giorni. Un’affermazione questa, che aveva fatto da subito insospettire la Guardia di Finanza.

Ora, Giulia Ottorini si diverte a Los Angeles in compagnia proprio di Fedez, mentre i fans si chiedono se i due siano solo amici o se stia sbocciando l’amore. Certo è che, se la vicinanza tra il rapper e la tiktoker dovesse trasformarsi in qualcosa di più, Fedez apparirebbe recidivo, frequentando – anche in questo caso un’influencer non proprio “sincera”.