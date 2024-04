Fedez se la spassa con Paris Hilton, Ferragni torna su Ig: reazioni

Ognuno reagisce a suo modo a un fallimento matrimoniale. C’è chi si dà alla pazza gioia cercando leggerezza e chi invece preferisce chiudersi tra le mura domestiche per ricevere conforto e calore dai propri cari. Nella prima categoria rientra Fedez che, da quando ha chiuso con la moglie, ha viaggiato in lungo e in largo, partecipando a diversi party ed eventi. Ora si trova a Los Angeles a spassarsela con Pari Hilton ed altre personalità celebri. Chiara Ferragni invece fa parte della seconda categoria sopracitata. L’influencer ha preferito rifugiarsi unicamente nella famiglia, sparendo persino dai social nell’ultimo periodo (l’ex marito invece è presentissimo).

Nelle scorse ore il rapper ha postato una Story Instagram in cui ha mostrato l’incontro avuto ad una festa con l’ereditiera Paris Hilton. Nel vedersi si sono abbracciati. Come si sono conosciuti? Molti ricorderanno che quando uscì il video del brano “Senza Pagare”, singolo realizzato da Fedez e J-Ax, parte delle riprese furono girate proprio a casa della Hilton. Non a caso il cantante italiano, a corredo della Story che ha immortalato la reunion con la star americana, ha piazzato il tappeto musicale di “Senza pagare”. Prosegue quindi la nuova vita godereccia di Fedez che da quando si è lasciato con la Ferragni pare molto più attivo nelle uscite serali.

Tutto il contrario dell’ex moglie, costantemente affiancata dalla famiglia. Dal 30 marzo è pure sparita dai social; è rispuntata nelle scorse ore su Instagram, ma non sul suo profilo bensì in quello della sorella Valentina. Le due ‘biondissime’ star del web, assieme a mamma Marina Di Guardo e alla sorella maggiore Francesca, si sono riprese allo stadio Zini di Cremona, loro città natale, per tifare la squadra di calcio lombarda nel match contro la Ternana.

Insomma, Chiara continua a ricevere l’affetto dei famigliari più stretti. Proprio con loro ha anche fatto le recenti vacanze a Dubai. Nessuna immagine invece postata a livello pubblico di mega party ed eventi mondani. Dopo il ‘Balocco gate’ è tempo di low profile. Anche perché le magagne potrebbero non essere finite. L’Antitrust nei giorni scorsi ha reso noto che anche per la sponsorizzazione delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi si sarebbe verificata la medesima dinamica della vendita dei pandori. Tradotto, in arrivo potrebbe esserci un’altra multa salatissima.