Ferragni, Antitrust: “Uova di Pasqua come Balocco”. Colpo di grazia

Altra mazzata per Chiara Ferragni. E stavolta non si tratta di followers persi o di qualche bagatella social del giorno. Roberto Rustichelli, presidente dell’Antitrust (ente che a dicembre ha multato l’influencer con oltre 1 milione di euro per il cosiddetto ‘Balocco gate’) intervistato da Bruno Vespa a 5 minuti e a Porta a Porta, ha fatto sapere che per le uova di Pasqua Dolci Preziosi si profila “un’ipotesi similare a quella del caso pandoro Balocco”. Altrimenti detto, l’autorità si sta muovendo e sta approfondendo la vicenda. E se il presidente Rustichelli si sbilancia così in tv significa che quasi certamente è in arrivo un’altra sanzione salatissima per la star di Instagram. Fatto ancor più grave è che se sarà emessa un’altra multa la credibilità già a picco della Ferragni potrebbe subire il colpo di grazia.

“A gennaio – ha spiegato Rustichelli – l’autorità Antitrust, che ha tra le proprie competenze anche la tutela dei consumatori, ha avviato, sulla base di diverse segnalazioni, un altro caso nei confronti delle società di proprietà della signora Ferragni e di una nota azienda dolciaria”. Naturalmente si tratta di Dolci Preziosi.

Nel corso delle indagini si sono mosse anche le Fiamme Gialle. Il termine del procedimento è il 14 giugno. La posizione della Ferragni si fa sempre più pericolante. Così Rustichelli:

“Abbiamo fatto delle perquisizioni insieme alla Guardia di Finanza e il Nucleo Antitrust, che ringrazio del grande lavoro che fa per noi e per il Paese. L’ipotesi accusatoria è in sostanza similare a quella del caso del pandoro Balocco e cioè che siano state date false informazioni ai consumatori, ai quali sarebbe stato fatto credere che acquistando le uova di Pasqua griffate Ferragni avrebbero fatto beneficenza. Vedremo l’esito, l’autorità sta facendo i suoi accertamenti”.

Dopo lo scoperchiamento del caso Balocco e la multa dell’Antitrust di oltre 1 milione di euro, hanno iniziato ad attivarsi anche le Procure di Milano e di Cuneo che, con il passare del tempo e con il reperimento di nuove informazioni, hanno ampliato l’inchiesta anche sull’operazione commerciale inerente alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi, di cui la Ferragni è stata testimonial.

Archiviato il caso di Fedez

Il procuratore di Milano Fusco ha teorizzato uno schema ripetuto di condotte illegali da parte dell’influencer. Si indaga anche sull’operazione della bambola Trudi. Da Bruno Vespa, Rustichelli ha dato news importanti anche dell’istruttoria che ha riguardato Fedez: “Anche gli influencer possono fare beneficienza. Il caso è stato archiviato dal momento che Fedez e l’azienda dolciaria Valcor, che avevano detto ai consumatori che acquistando le uova brandizzate Fedez avrebbero fatto beneficienza, la beneficienza l’hanno fatta. Quindi l’Antitrust ha archiviato il caso”.

Matrimonio al capolinea

Nubi scurissime anche sul versante matrimoniale per Chiara Ferragni. Il matrimonio con Fedez è ai titoli di coda. Sono ormai settimane che i due influencer conducono vite separate, vedendosi saltuariamente soltanto per accordarsi sulla gestione dei figli Leone e Vittoria. Intervistato da Francesca Fagnani a Belve (Rai Due), il rapper milanese ha ammesso che il ‘Balocco gate’ ha influito sulla fine della relazione. Ha invece allontanato le voci che sostenevano che ci fossero stati dei tradimenti durante la love story.