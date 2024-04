Fedez, anticipazioni Belve: caso Balocco e separazione con Chiara

Questa sera a Belve sarà ospite Fedez, la prima intervista dopo il caso Balocco e la separazione da Chiara Ferragni. Nonostante siano circolate le voci di una presunta diffida affinché il rapper non parlasse dell’influencer, tutto è stato smentito e a ruota libera si parlerà di questo discorso molto complicato.

Secondo le prime anticipazioni diffuse, Fedez dichiarerà che il caso Balocco ha influito fortemente sulla separazione. Ma su quest’intervista pare esserci massimo riserbo. In genere il programma tende un po’ a svelare in anteprima i punti cardine, questa volta si punta tutto sul rapper che sta destando molta curiosità, sin da quando è stato annunciato. Proprio per questo le anticipazioni sembrano essere top secret.

Già in una recente intervista, Francesca Fagnani da Mara Venier aveva rivelato che il rapper si fosse presentato senza filtri e che era stata una bella intervista. Negando categoricamente l’ipotesi di una diffida da parte della Ferragni. Anche Matteo Salvini, durante i video del backstage, aveva chiesto alla conduttrice del rapper, perché lo aveva visto “inca**to”.

Secondo quanto anticipato dall’Adn Kronos, Fedez ha risposto “tra le lacrime” alle domande su Chiara e sui figli. La Fagnani ha dichiarato di essere molto soddisfatta dell’intervista.

Le altre confessioni: anticipazioni

Fedez ha anche rivelato le sue perplessità rispondendo alle accuse sul fatto che fosse gay, in maniera sarcastica: “Fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, una copertura. Ora mi mollo e mi piace la f*ga, così di punto in bianco“.

Nell’intervista parlerà anche dei suoi trascorsi con la droga, in particolar modo confesserà di quando ha tentato il suicidio all’età di 18 anni.

Fedez a Miami con i figli, il silenzio social di Chiara

La separazione inaspettata tra il rapper e l’influencer sta facendo molto discutere. Nonostante inizialmente ci sia stata molta titubanza sulla veridicità, oggi sembra tutto confermato.

Ormai i bambini non appaiono più in volto, proprio perché pare che lui abbia diffidato l’ex nel farlo. Poi a Pasqua Leone e Vittoria sono partiti per Dubai con Chiara e la sua famiglia. Subito dopo hanno seguito il papà a Miami. Ciò ha portato la Ferragni ad un lungo silenzio social. Spesso è stata avvistata sola o con amici, ma su Instagram per qualche giorno non ha reso più partecipi i followers di ciò che stava facendo.

Poi questa mattina è stato pubblicato da lei stessa l’abbraccio tanto desiderato con i bambini che non vedeva da qualche giorno. Quasi dimostrando di non aver nient’altro da far vedere aldilà dei figli.

Nell’intervista di questa sera sicuramente Fedez riuscirà a sciogliere qualche dubbio che da mesi ormai attanaglia chi li segue e non. Può piacere o no, ma genera curiosità e si spera che l’intervista sarà efficace, non come quella di Chiara da Fabio Fazio.