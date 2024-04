Salvini e Fagnani, fuorionda: “Fedez: incaz***o”: video e reazione

Belve è tornato in onda con una nuova stagione. Nella prima puntata in onda martedì 2 aprile, Francesca Fagnani ha torchiato Carla Bruni, una strepitosa Loredana Bertè e il leader della Lega Matteo Salvini. Al termine della trasmissione sono stati mostrati alcuni fuorionda ed a colpire in particolar modo è stato quello del ministro delle Infrastrutture che ha domandato alla giornalista dell’intervista realizzata con Fedez che sarà il piatto forte della seconda puntata che verrà trasmessa tra sette giorni.

Secondo le anticipazioni diffuse dall’AdnKronos dopo la registrazione, svoltasi qualche giorno fa, il rapper si sarebbe messo a piangere durante la chiacchierata. Nella fattispecie sarebbero arrivate le lacrime mentre stava parlando della (ex) moglie Chiara Ferragni e dei suoi figli. Salvini, nel fuorionda, ha aggiunto un altro dettaglio. Sottovoce ha sussurrato alla Fagnani: “Hai fatto Fedez vero? Com’è andata con lui?”. “Bella”, la replica della giornalista. “Era inc**zoso? perché mi hanno detto che…“, ha aggiunto il leader della Lega gesticolando e lasciando intendere di aver saputo qualcosa della chiacchierata a Belve del cantante.

"Ma com'è andata con Fedez?" #Belve

Il vicepremier si informa sulla stretta attualità pic.twitter.com/E0YBxrlT3W — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 2, 2024

Fedez, che al momento si trova a Miami con i figli e i suoi genitori, ha immediatamente captato il fuorionda ed ha risposto via Instagram sulla faccenda. In particolare ha postato il frame in cui Salvini domanda alla Fagnani della sua intervista, commentando con le seguenti parole: “Ma che ti hanno detto?”.

Il tutto taggando sia Salvini sia la Fagnani. Naturalmente la domanda è stata rivola alla conduttrice. Fedez è curioso di sapere cosa altro ha detto il ministro con il quale non ha mai avuto stima, per usare un eufemismo. In passato il rapper ha più volte criticato l’operato del leader del Carroccio. Quest’ultimo, dal canto suo, non ha mai lesinato risposte al vetriolo.

Come poc’anzi accennato, martedì prossimo, sarà la volta della messa in onda del faccia a faccia tra la Fagnani e Fedez. C’è molta attesa in quanto si tratta della prima intervista del rapper da quando è scoppiato il cosiddetto ‘Pandoro gate’ sulla Ferragni. Uno scandalo che ha travolto anche il matrimonio delle due star di Instagram. Al momento l’artista e l’influencer non stanno più assieme e conducono vite separate. La favola d’amore si è tramutata in un incubo.