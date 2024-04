Lol, Lucia Ocone cita Ferragni la “secca”: la reazione di Fedez

Lol – Chi ride è fuori è sbarcato su Amazon Prime con la quarta stagione, i cui primi quattro episodi sono disponibili da lunedì 1 aprile. A catturare l’attenzione degli spettatori, tra le altre cose, una battuta graffiante della comica Lucia Ocone, che ha citato Chiara Ferragni apostrofandola con un aggettivo non proprio entusiasmante. Naturalmente gli occhi del pubblico si sono diretti verso Fedez che ha ascoltato il tutto dalla control room, al fianco di Frank Matano e Lillo, quest’ultimo ingaggiato di nuovo dal programma nel ruolo di ‘arma letale della risata’.

Cosa è successo di preciso? Ocone, durante uno sketch srotolato nelle sei ore di gioco, ha vestito i panni di uno dei suoi personaggi più iconici, vale a dire Veronika. Nel corso della gag si è avventurata in una battutaccia: “Fedez lo conosco da tanto. Che rapporti avevamo? Capirai, con quel paravento ho avuto un flirt estivo. Ma prima eh, quando era libero, prima di sposarsi con la secca”. La “secca” ovviamente è stato indirizzato a Chiara Ferragni. E il rapper che ha fatto? Inquadrato nella control room ha abbozzato un sorrisetto da cui è trapelato un pizzico di imbarazzo.

Prima che si doveva sposare con la secca 😂😂😂⚰️⚰️⚰️⚰️ #LOL4 pic.twitter.com/Wc4iVJ3nBe — IHaveAdream (@SaCe86) April 1, 2024

Opportuno ricordare che Lol – Chi ride è fuori 4 è stato registrato lo scorso autunno, dunque prima che l’influencer cremonese venisse travolta dallo scandalo Balocco e anche prima che il suo matrimonio con il cantante milanese andasse in frantumi. Sono infatti settimane da incubo per la coppia. Da tempo i Ferragnez non esistono più. Conducono vite separate, con Fedez che ha lasciato il tetto coniugale trasferendosi in un nuovo attico. I motivi profondi della crisi non sono mai stati rivelati dai diretti interessati anche se naturalmente un impatto devastante sul matrimonio lo ha avuto il cosiddetto ‘Pandoro gate’.

Al momento, pensare a una ricucitura pare fantascienza. Anche le recenti vacanze di Pasqua sono state trascorse da Fedez e Ferragni separatamente. Lei è volata a Dubai mentre lui è rimasto in Italia. Quando lei è tornata, lui ha preso i figli ed è andato a Miami. E il peggio, probabilmente, deve ancora a venire. Sembra infatti che per ora non siano ancora stati avviati i documenti per la separazione vera e propria. Laddove dovesse iniziare l’iter burocratico ci sarà da dividere affari e amore. E quando ciò avviene è sempre un gran casino. Per info chiedere a Francesco Totti e Ilary Blasi.