Lol 4, anticipazioni e commenti: Fedez diventa concorrente

Il 1 aprile sono stati caricati su Prime Video i primi 4 episodi di Lol 4- Chi ride è fuori. Nel cast quest’anno 9 grandi nomi e il vincitore di Lol Talent Show. Ma a sorpresa, nella prima puntata, è entrato in gara un concorrente inaspettato.

Quest’anno il cast è formato da Angela Finocchiaro, Diego Abatantuono, Aurora Leone, Giorgio Panariello, Maurizio Lastrico, Rocco Tanica, Lucia Ocone, Edoardo Ferrario, Claudio Santamaria e Loris Fabiani. Quest’ultimo è entrato a far parte del programma grazie alla vittoria di Lol Talent Show, una gara tra i comici non vip.

Ma a sorpresa, nella prima puntata, mentre Fedez è andato nella sala per spiegare le regole, Frank Matano e Lillo gli hanno teso un brutto scherzo. Il rapper, da sempre presentatore del format, è diventato concorrente ma con un solo bonus a disposizione. In genere chi gareggia, dopo la seconda risata è fuori, al cantante è stato concesso un solo sbaglio.

Il ritorno della comicità di livello

Il format nelle ultime due edizioni si era un po’ perso. Dopo il primo anno in cui il successo è stato molto decantato, il programma è stato rinnovato ma non con lo stesso spirito. Lol 2 e 3 non sono stati divertenti quanto la prima edizione che è diventata irraggiungibile. Ciò che mancava erano prettamente i grandi nomi della comicità, quei personaggi più celebri, abituati ai tempi televisivi.

Quest’anno Prime ha deciso di investire su Abatantuono, Finocchiaro, Ocone, Panariello e altri che hanno saputo riportare la comicità ad un livello migliore e le risate sono assicurate.

Molti comici porteranno anche alcuni loro personaggi di punta su cui hanno basato la loro carriera. Come Lucia Ocone con Veronika o Giorgio Panariello con Renato Zero.

Non mancheranno poi alcuni giochi inediti che movimenteranno la gara, mostreranno ancora di più il lato artistico dei concorrenti, ma soprattutto faranno divertire i telespettatori.

Nella control room ad osservare e commentare il gioco ci saranno Frank Matano e Lillo che ogni tanto entrerà in gara come nella precedente edizione per cercare di far ridere i concorrenti.

Prime Video ha riproposto questo format molto leggero che fa passare ore di spensieratezza a chi lo guarda. Questa volta i presupposti per un buon risultato ci sono tutti.