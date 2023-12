Lol 4: annunciato il cast completo. Mistero sul decimo concorrente

Nel 2024 parte una nuova edizione di Lol 4 Chi ride è fuori, oggi è stato svelato il cast completo. La pagina ufficiale di Amazon Prime Video ha pubblicato un reel simpatico dove vengono mostrati i prossimi concorrenti dello show comico.

I partecipanti saranno:

Angela Finocchiaro

Aurora Leone

Claudio Santamaria

Diego Abatantuono

Edoardo Ferrario

Giorgio Panariello

Lucia Ocone

Maurizio Lastrico

Rocco Tanica

A questi poi si aggiungerà un decimo misterioso concorrente che sarà il vincitore di Lol Talent show, l’edizione dedicata alle persone comuni.

I conduttori saranno Fedez e Frank Matano. A loro si aggiungerà Lillo Petrolo che avrà un ruolo inedito. L’obiettivo del gioco sarà sempre lo stesso. Attori e comici chiusi per qualche ora in uno studio di registrazione dove dovranno cercare di far ridere gli avversari. Chi non ce la farà a trattenere le risate verrà eliminato. Alla fine ci sarà un vincitore e il montepremi andrà in beneficienza.

La prima edizione dello show è stata vinta da Ciro dei The Jackal, la seconda da Maccio Capatonda e la terza da Luca Bizzarri e Fabio Balsamo, a parimerito. Nel 2024 si scoprirà chi tra questi nuovi concorrenti è il più bravo a trattenere le risate.

Lol Talent Show

Amazon Prime Video ha lanciato uno show appositamente per trovare il decimo concorrente di LOL 4. Questa versione sarà un tour che girerà l’Italia per 5 episodi. I giudici saranno Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, tutti 3 hanno già partecipato alle precedenti edizioni. Come anche il Mago Forrest, che sarà il presentatore del programma.

Lo scopo sarà quello di far ridere i giudici e il conduttore e a contendersi l’ambito posto saranno: imitatori, cantanti, maghi, rumoristi, improvvisatori, o comunque qualsiasi persona comune che abbia la dote di saper intrattenere gli altri. Ogni puntata avrà una guest star che potrà cambiare le sorti di un concorrente. Alla fine, il vincitore assoluto potrà partecipare alla versione classica del programma, in gara con i vip.

In realtà le riprese dello show sono già state effettuate tra Milano, Napoli e Roma l’estate scorsa. Ma si potrà vedere la trasmissione sulla piattaforma a partire dal 2024. A seguire, poi, verrà trasmesso LOL 4 Chi ride è fuori.