Chi ha vinto Lol – Chi ride è fuori 3 (spoiler): gran sorpresa sul finale

Chi ha vinto Lol – Chi ride è fuori 3? Chi non volesse leggere lo spoiler sul trionfatore del programma in onda su Amazon Prime è bene che arresti qui la lettura. Chi invece nutre maggiore curiosità può proseguire e scoprire che è il comico che è riuscito a trattenere la risata fino alla fine. Giovedì 16 marzo sono uscite le ultime due puntata di Lol 3 ed è stato decretato il vincitore, con un colpo di scena sul finale.

A contendersi il gradino più alto del podio sono stati Luca Bizzarri e Fabio Balsamo dei TheJackal che non sono capitolati nemmeno innanzi a quel mostro sacro di Nino Frassica, uno dei concorrenti più amati e temuti di questa edizione. Bizzarri, giunto alla sfida finale, quella in cui ha dovuto guardarsi negli occhi con Balsamo, ha avuto un’idea originale che ha messo d’accordo tutti ed ha fatto sì che il montepremi di 100mila euro fosse diviso in due parti uguali (si ricorda che il denaro non è destinato ai comici bensì a scopi benefici).

“Senti – ha proposto Bizzarri -, ma perché non facciamo una cosa? La mia paura è che stiamo qua fino alle quattro del mattino. Io non posso più fare niente per farti ridere e tu non puoi più fare niente per farmi ridere. Visto che abbiamo fatto questo giro insieme, perché non facciamo a metà? Io ho un’associazione a cui tengo molto e credo tu anche. Non le daremo 100, le daremo 50, ma credo che saranno contenti lo stesso”. Fabio Balsamo ha accolto la proposta con entusiasmo: “È una cosa stupenda”. Dopo una stretta di mano che ha siglato l’accordo, i due comici si sono guardati, hanno contato fino a tre e poi hanno riso assieme. Dunque due vincitori e montepremi spartito.

Il resto del cast di Lol 3 ed i conduttori Fedez e Frank Matano hanno assistito alla scena con attenzione e interesse, apprezzando l’epilogo della terza stagione. Ecco quindi che il rapper milanese, dopo che i due finalisti hanno riso nello stesso momento, si è palesato nel salotto destinato alle performance con l’assegno di 100 mila euro. Bizzarri ha donato 50 mila euro all’associazione ABEO, che “lavora con i pediatri e con il Gaslini e aiuta le famiglie dei bambini con problemi molto gravi”, Fabio Balsamo ha donato 50 mila euro all’As.It.O.I., Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta, “una malattia rara delle ossa su cui c’è ancora tanto studio da fare e c’è bisogno di tanto supporto per chi ce l’ha”.

Lol – Chi ride è fuori: il cast completo della terza stagione

A darsi battaglia nel corso della terza edizione dello show trasmesso da Amazon Prime sono stati i seguenti comici: