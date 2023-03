La nuova stagione del format è sotto accusa da parte della rete per non essere riuscita a far divertire il pubblico

Lol – Chi ride fuori ha perso il suo iniziale fascino? Il format di Prime Video, nato nel 2021, non sembra essere più in grado di convincere il pubblico da casa, o perlomeno questo sembra essere il mood generale e il sentiment sui social. La nuova stagione (la terza) del programma condotto da Frank Matano e Fedez (i due “giudici” in cabina di regia) pare essere partita decisamente sottotono rispetto alle aspettative di molti, che attendevano impazienti di potersi fare grasse risate.

Contrariamente alle attese, pare che qualcosa nel meccanismo abbia iniziato ad incrinarsi. Basta farsi un giro su Twitter per notare un evidente cambiamento nella percezione degli utenti. Se per le prime due edizioni l’uscita delle nuove puntate corrispondeva a centinaia di tweet a tema, che riportavano le battute più geniali trasformandole in veri e propri tormentoni, ora la magia sembra essere svanita. Niente più “hai cag…o?”, mentre l’esilarante Posaman di Lillo sembra essere soltanto uno sbiadito ricordo.

Il fatto è che, come spiegato anche da Mario Manca di Vanity Fair, tanto più gli show di questo tipo vanno avanti tanto più i concorrenti già sanno cosa aspettarsi. Questo porta molti a ripetere dei canovacci già visti alla ricerca dell’uscita geniale, quando in realtà spesso ci si trova di fronte a qualcosa di già visto che è stato semplicemente rimaneggiato. Spariscono così l’effetto sorpresa e la novità e subentra la noia, o al massimo qualche sbiadito sorriso.

C’è però un elemento in più che forse andrebbe preso in considerazione. La forza del progetto Lol (già riproposto anche in altri paesi, come la Francia) stava soprattutto nel fatto che lo show era uscito per la prima volta ad aprile del 2021, un periodo ancora molto complesso dal punto di vista della pandemia. A quei tempi, infatti, c’era molta più voglia di ridere. Non che adesso non ci sia, ma è chiaro che i tempi sono già cambiati. Qui sotto potete recuperare alcuni dei tweet che affrontano la crisi di Lol.

Premesso che a parte Fabio Balsamo e Frassica non mi sta facendo ridere niente, pensavo che vorrei Ficarra e Picone in una stagione di Lol

Ma #LOL3 dovrebbe far ridere o piangere? O io o i concorrenti non abbiamo capito il gioco

Ma #LOL3 fa ridere? Di solito i memini che si vedevano girare a questo punto già erano sufficienti a promuoverne la visione… ma invece vedo il vuoto sonico

Chi si salva del cast di Lol 3?

Nonostante le brutte recensioni, in ogni caso, non sembra che sia proprio tutto da buttare. Gli utenti del web hanno infatti segnalato anche che c’è almeno un concorrente riuscito nel suo intento originale, cioè quello di farli sbellicare dalle risate: si tratta di Nino Frassica, capace di rimanere sempre imperturbabile nonostante i divertenti stimoli esterni. Ad essersela cavata piuttosto bene sembrano anche essere stati Herbert Ballerina e Fabio Balsamo dei The Jackal. La delusione più grande? Cristiano Caccamo!

É evidente che Caccamo sia quello che dice di essere: un raccomandato.

Unico che mi sta facendo ridere in #LOL3 è Fabio dei The Jackal