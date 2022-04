Nino Frassica: “Ho rischiato di morire sul set, Don Matteo mi ha salvato”

Alla vigilia dell’addio di Terence Hill a Don Matteo, ruolo iconico che ha ricoperto per oltre venti anni, Nino Frassica ha svelato un aneddoto sulla popolare fiction di Rai Uno giunta ormai alla sua tredicesima stagione. Sul set della serie tv l’attore siciliano ha rischiato grosso, ha rischiato di morire durante una scena un po’ troppo spericolata.

Nino Frassica ha rischiato di morire sul set

Nino Frassica non ha specificato in che anno è accaduto il fattaccio ma deve la sua vita a Terence Hill come dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più:

“Dovevamo girare una scena sopra il tetto di una casa, io e lui. Era pure notte. A un certo punto sono scivolato. Stavo per precipitare di sotto ma Terence mi ha immediatamente afferrato e mi ha salvato la vita”

Nino Frassica ha aggiunto alla rivista edita da Cairo Editore:

“Se fossi caduto di sotto sarei morto. Ma Terence mi ha tenuto stretto. E ancora oggi lo ringrazio e con me lo ringrazia anche mia moglie. Ancora oggi, quando ricordiamo quell’episodio, le vengono i brividi”

Chi è la moglie di Nino Frassica

La star di Don Matteo è sposato dal 2018 con l’attrice teatrale Barbara Exignotis. Tra i due 24 anni di differenza che non sono mai stati un problema per la coppia. In passato la donna ha recitato in alcuni film a luci rosse, dettaglio che non ha infastidito più di tanto il marito.

I due sono molto simili, ad esempio entrambi non hanno la patente. Per Nino Frassica si tratta del secondo matrimonio: dal 1985 al 1993 è stato sposato con l’attrice Daniela Conti. Il maresciallo Cecchini non ha mai avuto figli mentre Barbara è madre di Valentina, nata da una precedente relazione.

Il successo di Don Matteo

Tornando a Terence Hill, Nino Frassica ha ribadito di essere legato all’attore 83enne da un’amicizia autentica, pulita, sincera, lontana da qualsisia gelosia o invidia. Il siciliano è triste per l’addio del collega a Don Matteo ma è consapevole del fatto che per Hill l’impegno della fiction stava diventato troppo gravoso.

L’artista ha scelto di mollare dopo oltre un ventennio per dedicarsi alla famiglia ma pure ad altri progetti televisivi e cinematografici. Al contrario di Hill – vero nome Mario Girotti – Nino Frassica non ha alcuna intenzione di abbandonare il suo maresciallo Cecchini. Il personaggio resterà nella serie accanto al nuovo protagonista Raoul Bova, scelto per la parte di Don Massimo, amico ed erede di Don Matteo.