Fedez show a Belve: 5 cose importanti che (forse) non avete notato

L’intervista di Fedez a Belve non ha deluso le aspettative. Il rapper non si è risparmiato, Francesca Fagnani è stata praticamente perfetta. Il botta e risposta è stato memorabile con domande ficcanti e mirate. Passando la chiacchierata ai raggi X, si sono notate 5 particolarità degne di nota.

Fedez batte Chiara Ferragni 10 a o sull’empatia

Confrontando l’intervista di Chiara Ferragni con Fabio Fazio e quella di Fedez con Francesca Fagnani si è notato un abisso. Il rapper, a livello empatico, batte la moglie 10 a zero. Il cantante non è certo un santo, ma ‘arriva’, buca lo schermo, dà la sensazione di essere ‘vero’, con i pro e i contro che ne conseguono.

Durante l’intervista si è incensato, ma ascoltando bene il faccia a faccia ha anche fatto diverse autocritiche. In ordine sparso: “Sono permaloso, rancoroso, so essere cattivo, ho la guerra in testa, sono l’apoteosi della paraculaggine? Che male c’è?”. La Ferragni, invece, quando è andata a Che Tempo Che Fa, è stata tutto un “io sono sincera, sono stata travisata” etc etc. A colpire anche la disinvoltura di linguaggio di Fedez rispetto a una comunicazione artefatta e poco forbita della moglie.

“Mia moglie”

Altra particolarità dell’intervista il fatto che Fedez, ogni volta che ha menzionato Chiara Ferragni, ha parlato di “moglie” e non “ex moglie”. Poi però ha rimarcato il motivo di tale scelta: “La chiamo così perché legalmente è mia moglie, ma solo legalmente”. Poi le lacrime. Altrimenti detto, il matrimonio è finito.

Il “tu” dato a Francesca Fagnani

Fedez, come sottolineato poc’anzi, buca lo schermo perché dà la sensazione di essere realmente ‘vero’, nel bene e nel male. Talmente spontaneo che quando è entrato nello studio ha cominciato il botta e risposta dando del “tu” alla conduttrice salvo poi correggersi nel corso della chiacchierata passando al “lei”.

Le parolacce non bippate

Finalmente un’intervista nel 2024 sulla Rai senza i bip a ogni parolaccia. Chiaramente sarebbe meglio non dirle e non udirle, sempre e comunque, non solo in tv. Ma da che mondo è mondo ogni tanto scappa qualche espressione non garbata. Insomma, fa parte della realtà. E, a livello televisivo, un certo ‘colore’ restituisce anche più naturalezza e immediatezza.

Fedez conferma l’indiscrezione su Fabio Maria Damato

Fedez ha confermato di non aver rapporti idilliaci con il manager Fabio Maria Damato. Da settimane si sussurra che il rapper avrebbe messo in guardia la moglie circa l’operato del collaboratore. “Lei secondo me ha sbagliato a prendersi tutta la responsabilità. Colpa anche dei suoi manager? Ce ne è solo uno, quello”, ha tuonato innanzi a Francesca Fagnani. Quel manager è senza dubbio Damato.