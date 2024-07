Fedez e Garance avvistati al St Tropez Summer Gala: i vip presenti

Ieri sera si è tenuto il St Tropez Summer Gala, evento di beneficenza esclusivo a cui hanno preso parte moltissimi vip. Tra questi c’era anche Fedez. Stando ad una segnalazione sui social, il rapper non era solo. In sua compagnia, difatti, c’era nuovamente la modella Garance Authiè! Il cantante e la sua nuova presunta fiamma non sono stati tuttavia gli unici personaggi famosi presenti. Scopriamo insieme chi altro ha preso parte al gala.

Ieri, martedì 23 luglio, si è tenuto il St Tropez Summer Gala, evento esclusivo organizzato da Gala One. La manifestazione ha uno scopo benefico. E’ difatti dedicata al supporto e all’aiuto dei bambini e delle persone bisognose, alla salvaguardia della biodiversità e alla protezione della terra e delle acque. Dopo un cocktail di benvenuto ed una squisita cena, il gala ha previsto un’asta e spettacoli dal vivo. A far parlare tantissimo il giorno seguente è stata in particolare l’esibizione della cantante australiana Kylie Minogue. Proprio durante la performance di quest’ultima, Fedez sarebbe stato avvistato nuovamente in compagnia della modella francese Garance Authiè.

A dare la segnalazione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano tramite una foto condivisa nelle storie Instagram del suo profilo ufficiale. Nello scatto ha cerchiato due persone che sembrerebbero essere il rapper e la sua nuova fiamma. La storia tra i due parrebbe quindi continuare. I due erano stati avvistati insieme per la prima a volta mano nella mano a Monaco in occasione del Gran Premio di Formula 1.

Qui di seguito la storia pubblicata da Deianira Marzano:

Gli altri vip presenti

Oltre Fedez, sicuramente presente come testimoniano le sue storie su Instagram, e probabilmente Garance Authiè, numerosi altri vip hanno preso parte all’evento. Tra gli italiani segnaliamo la presenza di Giulia Salemi, così come si può evincere da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram in cui si vede Kylie Minogue esibirsi alla manifestazione. In sua compagnia c’era anche il compagno Pierpaolo Pretelli. Sono poi tantissimi i vip internazionali che hanno partecipato. Tra loro segnaliamo Camila Cabelo, Emma Roberts, Kate Beckinsale, Eiza Gonzalez Rivera, Victoria Silvestedt, Rania Benchengra, Natasha Poly, Christine Schwarzman e Stephen A. Schwarzman, Richie Akiva, Maria Bakalova e Cody John.