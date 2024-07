Wanda Nara-Icardi, avvocata: “Motivi veri dell’addio, forse divorzio”

Al momento Wanda Nara e Mauro Icardi sono separati, ma non è detto che in futuro ci possa essere una ricucitura. Il tempo darà tutte le risposte del caso: è il succo di quanto ha dichiarato Ana Sosenfeld, l’avvocata della manager e showgirl argentina, intervenuta nel programma televisivo Intrusos. Nel corso della chiacchierata, la legale ha provato ad addolcire l’addio, spiegando che la sua assistita e il calciatore hanno vissuto una love story lunga e ricca d’amore. Inoltre ha rivelato alcuni dei motivi che hanno fatto saltare il matrimonio, evidenziando che Wanda in questo momento vuole dare priorità alla sua condizione fisica e mentale (nei mesi scorsi è emerso che sta lottando contro una forma di leucemia).

“La parola separazione oggi non esiste. E ancor meno nel mondo di due persone con così tanta storia, con così tanto amore e una famiglia unita”, ha esordito Ana Rosenfeld salvo poi rimarcare che a oggi Icardi e la Nara sono da considerarsi ex a tutti gli effetti: “Ma oggi sono separati. Se sarà definitivo non posso dirlo con certezza perché domani, forse li rivedremo insieme”. Dunque una porticina rimane aperta. L’avvocata ha infatti anche aggiunto che i due sono stati assieme per molti anni e che non esclude che possa tornare a splendere la fiamma sentimentale.

“Sento che è rimasta qualche fiamma – ha continuato Ana Rosenfeld -. Può darsi che stia svanendo e qualcuno debba farla rivivere. Wanda ha fatto di tutto per far funzionare la coppia, ma ormai il suo amore sta svanendo. Icardi dovrebbe cambiare atteggiamento. Ci sono molte cose che, ovviamente, non posso raccontare nel dettaglio”. Esternazioni che tra le righe nascondo un messaggio piuttosto chiaro: è stata la Nara a voler chiudere, Icardi avrebbe commesso errori e dovrebbe tentare approcci differenti.

Spazio poi ad alcuni dei motivi che hanno spinto la manager argentina a troncare con l’atleta in forza al Galatasaray. “Wanda aveva una condizione di salute che l’ha messa a dura prova e Mauro era al suo fianco. Ma quando ci sono i problemi di salute la situazione è un po’ delicata e a volte si accumulano stress e nervosismo”, ha confidato sempre Rosenfeld che ha poi detto che in questo momento l’obbiettivo della sua assistita è dare priorità alla sua “condizione fisica e alla sua salute mentale“.

Wanda Nara e Mauro Icardi, se ci sarà il divorzio sarà in ‘salsa’ italiana

Infine l’avvocata ha spiegato che la rottura è stata “importante”, ribadendo che la Nara e Icardi sono oggi ufficialmente separati e che quindi sono liberi di condurre le loro vite private come meglio credono. Per la questione divorzio, invece, le cose non sono ancora chiare. Ana Rosenfeld ha però tenuto a sottolineare che casomai l’ex coppia deciderà di compiere anche tale passo, la vicenda burocratica sarà svolta in Italia, in quanto è a Milano che figura l’ultimo domicilio giuridico della conduttrice e del calciatore. “In passato avevano già redatto con il loro avvocato italiano una separazione dei beni”, ha concluso la legale.