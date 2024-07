Paola Caruso ‘trasformata’: timori, retroscena, foto. Cos’è accaduto

Paola Caruso, che succede? La showgirl 39enne calabrese negli ultimi mesi pare che abbia subito una sorta di ‘trasformazione‘ dal punto di vista fisico. Per anni è apparsa in tv con delle forme giunoniche, mentre ore è dimagrita parecchio. Qualche settimana fa aveva spiegato che aveva perso peso per scelta e per via della situazione di ansia e stress causata dalla malattia che ha colpito suo figlio Michele. Nelle scorse ore ha postato su Instagram degli scatti in cui la si vede in bikini e con una corporatura che ha lasciato molti dei suoi fan di sasso. Diversi anche coloro che hanno espresso timore e preoccupazione per il suo stato di salute, affermando che non è normale un simile dimagrimento e che la sua magrezza non sarebbe sana.

Sul vociferare è intervenuta la diretta interessata, dopo che una utente le ha scritto che non mangia di proposito e che non deve essere giustificata la magrezza. “Mangio tanto e pulito. E mi alleno tanto”, ha replicato la Caruso. Una risposta che non ha placato il chiacchiericcio con tante altre sue seguaci che hanno manifestato apprensione. Una donna ha definito “inquietante” la sua forma fisica, un’altra ha chiosato che così “non va bene”, un’altra ancora che dietro al dimagrimento c’è un “grande sacrificio” di tavola.

Altri utenti hanno invece ipotizzato che la showgirl abbia semplicemente esagerato con photoshop e che in realtà il suo fisico sarebbe differente. Senza dubbio la Bonas di Avanti un Altro ha perso dei chili rispetto a qualche tempo fa.

Come sta il figlio di Paola Caruso?

Per quel che invece riguarda il percorso clinico di suo figlio, a inizio giugno Paola spiegava che stava ritrovando serenità e tranquillità dopo aver vissuto mesi difficili e difficoltosi. Non ha aggiunto altro, ma le sue parole hanno lasciato intendere che la situazione del piccino sarebbe migliorata.

Si ricorda che la Caruso, in diverse ospitate televisive a Verissimo, ha descritto in modo ultra drammatico la vicenda di suo figlio, arrivando anche a sostenere che il piccolo avrebbe potuto avere danni permanenti. Attorno alla showgirl è piovuta una cascata di solidarietà sui social, ma pure una valanga di critiche, con diverse persone che l’hanno accusata di spettacolarizzare una situazione familiare delicata.