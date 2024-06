Paola Caruso, incredibile dimagrimento: foto prima-dopo e motivi

Preoccupazione per Paola Caruso. Il volto di Avanti un altro, nell’ultimo periodo, ha perso peso in modo considerevole. Impossibile non notarlo dagli scatti che posta sui social. Nelle scorse ore è stata la stessa showgirl ad ammettere che ha avuto un forte dimagrimento, spiegandone i motivi. Tramite una storia pubblicata sul suo account Instagram, la Caruso ha in primis ringraziato tutti coloro che le hanno scritto per sincerarsi delle sue condizioni di salute, poi ha raccontato che la perdita di peso è dovuta in parte al periodo difficoltoso attraversato in questi mesi, in parte a una sua scelta personale.

Come è noto, la Caruso sta passando un momento delicato per via delle complicazioni mediche di cui è stato vittima suo figlio, il piccolo Michele (5 anni). Il calvario del piccolo è stato raccontato a più riprese in tv dalla madre che, in una serie di ospitate a Verissimo, ha spiegato che c’è il rischio che il bimbo non riacquisti più la capacità motoria perduta. I problemi, per ‘Michelino’, come viene spesso chiamato affettuosamente dalla Caruso, sono cominciati durante una vacanza in Egitto. La showgirl sostiene che il piccino sia stato vittima di un funesto e grave caso di malasanità.

Paola Caruso, il peggio è alle spalle

Tornando al messaggio Instagram sul dimagrimento, le parole conclusive utilizzate dal volto di Avanti un altro lasciano filtrare un raggio di sole. Quel “ora sembra che il cielo mi stia donando un po’ di felicità e gioia” spinge a credere che il peggio di tutta la delicata vicenda poc’anzi descritta sia alle spalle. A far ben sperare sono anche alcuni fatti resi noti dalla showgirl di recente. Ad esempio pochi giorni fa ha immortalato ‘Michelino’ con indosso una divisa da calcio, pronto a disputare la prima partita della sua vita. Insomma, sembra che le cure stiano dando bei risultati.

Nel frattempo Paola continua a lavorare su più fronti: è tornata in pianta stabile nel cast del popolare quiz show condotto su Canale Cinque da Paolo Bonolis e, in parallelo, continua a svolgere l’attività di influencer su Instagram dove conta un seguito di oltre un milione di seguaci.