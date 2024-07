Amici, Virginia Tomarchio e Amilcar sposi: foto e cosa fanno oggi

Virginia Tomarchio, 29 anni, e Amilcar Moret Gonzalez, 47, sono diventati marito e moglie. Lunedì 29 luglio, nella località Trecastagni, in provincia di Catania (città natale della ballerina), i due ex volti di Amici di Maria De Filippi hanno festeggiato il matrimonio. Dopo 8 anni di fidanzamento è arrivato il fatidico sì. “Un sogno”, ha chiosato via social la neo sposa a commento di uno dei tanti video postati dell’evento nuziale. La cerimonia e il successivo banchetto si sono svolti all’aperto, nel resort di lusso Monaci delle Terre Nere, innanzi ad amici e parenti.

Virginia ha scelto di indossare un abito aderente a sirena, bianco avorio, impreziosito da ricami in pizzo chantilly, da trasparenze e da motivi floreali intrecciati. Naturalmente, come da tradizione, non è nemmeno mancato il velo, molto particolare, con tulle lavorato. Meno tradizionale invece Amilcar, con un abito monopetto color salmone e con tasche laterali.

Virginia Tomarchio e Amilcar: l’amore segreto, le polemiche e le nozze

Virginia e Amilcar si sono conosciuti ad Amici. Lei ha vinto il talent nel 2015, lui all’epoca faceva parte del corpo professionista di ballo del programma. Durante la sua esperienza di allieva, la Tomarchio visse una liaison con un altro concorrente, Cristian Lo Presti. La storia è poi naufragata. Concluso il percorso nel talent, Virginia fu chiamata a danzare al Teatro dell’Opera di Roma, dove fu sul palco assieme ad Eleonora Abbagnato. E proprio in quel contesto sarebbe scoccata la scintilla con Amilcar.

Iniziarono a frequentarsi segretamente fino a quando Chi Magazine non diede lo scoop, annunciando la love story che non fu esente da critiche per via della differenza di età, 18 anni. La Tomarchio, quando prese avvio la relazione, aveva 21 anni, lui 39. Nonostante le malelingue, l’amore decollò e crebbe giorno dopo giorno. Dopo quasi 9 anni ecco le nozze a coronare il legame.

Amilcar, prima di conoscere Virginia, è diventato padre di due frutti d’amore avuti da due donne differenti. Oggi sia la Tomarchio sia Gonzalez non lavorano più ad Amici (lei nel 2017, dopo il trionfo nel 2015, era a sua volta entrata nel corpo dei danzatori professionisti), ma continuano a vivere di danza. I tempi delle critiche per la differenza di età sono ormai lontani, acqua passata. Viva gli sposi!