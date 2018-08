Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzalez: nuova polemica per la coppia

Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzalez: un amore che procede a gonfie vele

L’amore tra Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzales procede a gonfie vele: i due si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Lei era ancora un’allieva, mentre lui uno dei ballerini professionisti. Al tempo però la ragazza era fidanzata con Cristian Lo Presti, perciò tra i due c’era solamente un bel rapporto di lavoro. Nonostante i due sembrassero davvero complici ed uniti durante le varie performance, non c’era niente di più. Con il passare del tempo però le carte in tavola sono cambiate e la passione per la danza ha fatto sì che i due si innamorassero. Peccato però per alcune polemiche sul loro conto.

Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzalez: le polemiche social

Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzales per le vacanze estive sono volati in un’isola vicino Cuba. Un momento da passare insieme e anche per conoscere meglio la natura. Per questo motivo sui loro profili di Instagram hanno pubblicato delle immagini in cui entrambi tengono in mano delle stelle marine. Apriti cielo. Gli animalisti sono subito intervenuti, criticando molto il loro atteggiamento. Critiche a cui la stessa Virginia ha poi risposto: “Bastava guardare le Stories per vedere che le mettevamo in acqua per farle respirare. Siete un po’ pesanti…le cose le sappiamo anche noi, per dire“.

Virginia Tomarchio e Amilcar Gonzalez: le critiche alla loro storia

Ma le critiche nei loro confronti non sono finite qui. Qualche tempo fa c’è chi li ha presi di mira anche per la loro relazione. In particolare per la differenza d’età, visto che lei ha ben 18 anni in meno di lui. Anche in quel caso la Tomarchio non si è persa d’animo e ha prontamente replicato attraverso i social: “Parlo per tutte le persone che non hanno veramente niente da fare e siete pure tanto maleducati. Mi fate veramente pena. Questa è la prima, e l’ultima volta che io risponda a vostri insulti e offese ad artisti che prima di tutto sono persone come voi. Sappiate che nonostante i vostri commenti noi viviamo felicissimi la nostra vita e dovreste imparare anche voi a vivervi la vostra vita. Sono stanca di sentir dire ‘è un mio pensiero’ perché il tuo pensiero te lo tieni per te caro/a mio/a”.