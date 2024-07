Gregoraci-Basciano: nuova coppia? Diva e Donna li scopre insieme

Qui qualcosa non quadra! Eravamo rimasti alla relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, ma le cose sembrano cambiare in fretta! Il settimanale Diva e Donna l’ha paparazzata in dolce compagnia di un altro uomo che conosciamo benissimo. Ma come stanno davvero le cose?

Elisabetta Gregoraci si sta godendo a pieno l’estate: in attesa che arrivi settembre per dare il via al suo nuovo programma su Rai Due, ha dichiarato che la storia con l’imprenditore Giulio Fratini va a gonfie vele. La Gregoraci ha sempre messo i puntini sulle i per quanto riguarda le sue relazioni: tra lei e l’ex marito Flavio Briatore ci sarà sempre una complicità data dall’aver creato una famiglia insieme. E proprio in nome dell’armonia familiare ha dichiarato di non voler fare passi falsi con Fratini, di ben 13 anni più giovane di lei. Tra lei e l’imprenditore va tutto bene, sta prendendo la storia con calma e prudenza, ma allora che succede con Basciano?

Gregoraci e Basciano, scatta il bacio: come stanno le cose?

Il settimanale Diva E Donna ha pubblicato delle foto che possono mettere in dubbio la relazione tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. La bella presentatrice calabrese si trovava su una barca insieme ad Alessandro Basciano e tra loro c’è un’evidente complicità. Si tratta di un gioco di angolazioni o è scattato davvero un bacio? I due appaiono molto vicini e affiatati, ma potrebbe trattarsi davvero di sola amicizia? O dobbiamo pensare che tra Elisabetta e Giulio sia finita? Lei non ha rilasciato alcuna dichiarazione, tantomeno ha fatto Basciano che sappiamo bene, essere appena uscito da una storia travagliata.

Alessandro è stato legato con Sophie Codegoni, mamma della loro bambina Celine di appena un anno. La loro relazione ha subito alti e bassi non indifferenti, tra accuse anche molto gravi e ripensamenti. Dopo aver riprovato a far andare bene le cose, anche forse per il bene della piccola Celine, il loro amore è naufragato. Giusto qualche giorno fa la sua ex, madre del suo primogenito, lo aveva accusato di essere un bravo papà solo a favore dei social, ma di non curarsi molto del loro bambino. Che questa vacanza e la conoscenza di Elisabetta possa essere di aiuto per ritrovare serenità dopo tanto tempo? Come ha dichiarato anche Deianira Marzano, pubblicando le foto del servizio di Diva e Donna ”Chi vivrà vedrà”. Ecco le foto del settimanale riprese dal profilo dell’esperta di gossip.