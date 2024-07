Elisabetta Gregoraci, il ritorno in Rai: quando e dove la rivedremo

Per la serie ”si torna sempre dove si è stati bene”, Elisabetta Gregoraci è pronta a fare il suo ritorno ufficiale in Rai. Dopo aver perso la conduzione di Battiti Live, affidata a Ilary Blasi, per l’ex signora Briatore è il momento di fare le valige e tornare sulla tv nazionale, dove è sempre stata di casa. La notizia la dà in esclusiva TV Blog, che riporta tutto quello che c’è da sapere sul nuovo programma condotto dalla Gregoraci.

Manca ormai pochissimo alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti, che avverrà il 19 Luglio a Napoli, ma piano piano il puzzle sta prendendo forma. L’ultimo pezzo che si aggiunge è proprio un programma totalmente condotto da Elisabetta Gregoraci, per la prima volta conduttrice in solitaria. Nel corso degli anni infatti, sono stati tanti i programmi a cui ha preso parte, ma sempre affiancata da qualcuno, stavolta invece, sarà padrona di casa indiscussa. Vediamo cosa ha tirato fuori dal cappello la showgirl calabrese.

Questione Di Stile: l’occhio di Elisabetta Gregoraci su moda, costume e mondo social

Si chiamerà ”Questione Di Stile” e andrà in onda il giovedì sera su Rai 2. C’è stato un piccolo inghippo subito alla partenza che però è stato risolto: il programma di Elisabetta Gregoraci era stato piazzato nella seconda serata del lunedì, ma poi subito scalzato da un altro nuovo programma: Novantesimi Minuti. Da settembre infatti, la seconda serata del sabato, della domenica e del lunedì in Rai sarà dedicata agli approfondimenti calcistici, quindi Questione Di Stile è stato rimbalzato già prima di iniziare. Si passa dunque al giovedì, subito dopo il programma di approfondimento della Iena Antonino Monteleone.

Stando a quanto si apprende da TvBlog, Questione Di Stile non sarà soltanto un programma che guarda alle ultime mode, ma anche all’evoluzione dei costumi della società. Elisabetta Gregoraci metterà la lente di ingrandimento su quelli che sono i nuovi trend social e come l’avvento dei social ci ha cambiati. Sarà comunque ovviamente un programma leggero, non si parla di sociologia bensì di moda dopotutto, ma anche le mode cambiano come cambia il mondo e proprio di questo si occuperà la Gregoraci. Con Questione di Stile si segna il suo ufficiale ritorno in Rai dopo la parentesi di Mediaset, tra il Grande Fratello Vip e Battiti Live, Elisabetta è stata lontana dagli studi Rai per 7 anni, escludendo sporadiche apparizioni, e segna anche il suo battesimo come conduttrice in solitaria, dopo anni come co-conduttrice di Made In Sud.