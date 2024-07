Sfogo dell’ex di Basciano su Instagram: “Ecco cos’è un padre”

Sembra proprio che nelle ultime ore Clementina Deriu, ex compagna di Alessandro Basciano, abbia volutotogliersi qualche sassolino dalla scarpa. Per farlo, ha scelto di pubblicare una story sul suo profilo di Instagram contenente un lungo sfogo nei confronti dei cosiddetti “padri assenti“. Un discorso che non contiene di fatto alcun riferimento esplicito al suo ex compagno e padre di suo figlio, Nicolò, ma che in molti hanno pensato fosse indirizzato proprio a lui. Lo stesso Alessandro Rosica, in arte Investigatore social, ha interpretato il lungo sfogo proprio come una frecciatina nei confronti del celebre Dj e ha quindi voluto dire la sua.

Lo sfogo di Clementina Deriu

Come anticipato, nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 luglio, l’ex compagna di Alessandro Basciano si è lasciata andare a un lungo sfogo dedicato a tutti coloro che si possono annoverare nella categoria dei famosi “padri assenti” o “padri per convenienza“.

La Deriu ha infatti voluto condividere con i suoi followers di Instagram una lunga riflessione, nella quale si è lamentata del comportamento di alcuni padri che riservano pochissime attenzioni ai figli e soprattutto lo fanno solo quando interessa a loro: “È davvero triste vedere padri che postano su Instagram foto di macchine di lusso, yatch e super hotel ostentando tutto quello che hanno, mostrando una vita perfetta e vedere che ai propri figli fanno mancare tutto. […] Li prendono giusto un giorno al mese per fare due storie da pubblicare sui social e poi li abbandonano.”

La Deriu ha poi proseguito il discorso rincarando la dose: “Passano un mantenimento minimo rapportato al tenore di vita che hanno e a quello che guadagnano quando si ricordano. Dove sono quando i loro figli hanno bisogno di supporto?”

Infine, la riflessione su cosa significa essere un padre con la p maiuscola: “Essere un padre non significa solo fare bella figura sui social ma significa essere presenti, preoccuparsi dei bisogni quotidiani dei propri figli, educarli e crescerli. […] Essere un buon padre richiede impegno e sacrificio, non un profilo curato sui social”.

Un attacco a Basciano?

Insomma, come accennato poco fa, le parole della Deriu sono state interpretate da molti come un vero e proprio sfogo nei confronti del suo ex compagno, Alessandro Basciano. È però doveroso specificare che, non essendoci riferimenti chiari al Dj, non è possibile essere certi del destinatario della lamentela.

Una cosa però è certa: non è la prima volta che la Deriu si lancia in determinati sfoghi via social, e in ognuna di queste occasioni l’opinione pubblica aveva pensato che l’oggetto delle lamentele fosse proprio Alessandro Basciano. Pare quindi verosimile che anche questa volta le parole della Deriu siano rivolte sempre alla stessa persona.

Come anticipato, la stessa interpretazione è stata data anche da Alessandro Rosica, in arte Investigatore social, che poco fa ha ricondiviso lo sfogo della Deriu nelle sue storie Instagram, aggiungendo la sua personale opinione sulla vicenda: “Vi dico che quando ci vedevano aveva un rapporto strepitoso con il bimbo.”

A supporto della tesi che vede la Deriu infuriata con l’ex compagno vi sono poi i riferimenti al profilo Instagram curato e alle fotografie di yatch e macchine di lusso. In effetti, se si va a spulciare il profilo del Dj si possono infatti vedere post molto recenti che ritraggono proprio i sopra citati soggetti, nonché le vacanze di lusso e le serate in discoteca.

Insomma, le dichiarazioni dell’ex compagna del famoso Dj lasciano poco spazio all’immaginazione ma, come spesso accade in questi casi e almeno fino a che non ci saranno conferme o smentite da parte dei diretti interessati, è doveroso dubitare e chiedersi se sia stato proprio Alessandro Basciano a suscitare l’ira di Clementina Deriu o se il suo sia un discorso generale.