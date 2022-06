Basciano e Sophie, l’ex di lui tuona: “I figli bisogna crescerli”, lo sfogo

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6, dove si sono innamorati. Dopo la fine del reality show i due hanno continuato la loro storia d’amore fuori dalla Casa, assicurando i fan di voler fare sul serio. I due hanno addirittura parlato di convivenza, di matrimonio, di figli. A lanciare una frecciatina verso la coppia è stata Clementina Deriu, l’ex del modello e influencer, madre del piccolo Nicolò.

Clementina Deriu, ex di Alessandro Basciano, ha scritto alcuni pensieri in alcune storie Instagram pubblicate oggi, 13 giugno 2022. La romana, senza fare il nome dell’ex gieffino né specificare il destinatario del messaggio, ha riflettuto sui “padri disinteressati“. La Deriu si è lamentata del comportamento di alcuni uomini che non danno le necessarie attenzioni ai figli, vivendo quasi come se non esistessero e facendo solo il minimo indispensabile per loro.

Queste parole sono state interpretate da molti come un vero e proprio attacco ad Alessandro Basciano, padre del piccolo Nicolò, avuto proprio dalla Deriu. Come se non bastasse poi quest’ultima ha praticamente confermato di star parlando di lui. In conclusione del velenoso messaggio la madre del bambino ha scritto: “E poi parlano di mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio?”.

Molto probabilmente Clementina fa riferimento ad una recente intervista di coppia di Basciano e della Codegoni rilasciata a Chi Magazine nel numero uscito lo scorso 8 giugno 2022. Ai microfoni del settimanale i due ex gieffini hanno rivelato di star pensando di mettere su famiglia e di aver già deciso il nome da dare ad un’ipotetica figlia. “Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura”, ha concluso durissima l’ex del modello.

A quanto pare la Deriu non ha gradito queste affermazioni, decidendo di dire la sua sul comportamento del 33enne con il figlio. Dal suo racconto sembra proprio che il modello sia assente con il suo primogenito. Purtroppo non sappiamo quanto esso sia veritiero: il diretto interessato non ha ancora esposto le sue ragioni.

A giudicare da ciò che posta su Instagram Basciano sembra al momento molto impegnato con la sua carriera di dj in eventi e di influencer e con la vita di coppia con Sophie. Nella sua vita non c’è spazio per il figlio? Le accuse di Clementina sono fondate? Staremo a vedere.