Mirko Brunetti e Perla Vatiero: “Sì, ci siamo lasciati: motivi e dolori”

The end, è ufficialmente finita la love story tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Una relazione che negli ultimi mesi si è trasformata in una sorta di soap opera televisiva e social. Prima la partecipazione a Temptation Island, poi quella al Grande Fratello, quindi le ospitate a Verissimo, infine gli aggiornamenti Instagram. E proprio sulla piattaforma di Mark Zuckerberg la coppia, anzi ex, lungo la giornata di sabato 3 agosto, ha fatto sapere che il rapporto sentimentale è giunto al capolinea. Rottura!

“Abbiamo prima distrutto, poi costruito, sognato e alla fine lottato. Lo abbiamo fatto per il nostro amore, puro e leale che però a volte non basta. Oggi, per il bene e la serenità di entrambi io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda per entrambi, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada. Questa lontananza darà una risposta alla nostra storia“. Così Perla Vatiero tra le sue storie Instagram. La giovane ha aggiunto che tra lei e l’ex resta rispetto e profondo affetto. Inoltre ha spiegato che Brunetti è stato un “amore immenso” ma che nonostante questo la relazione è finita su un binario morto. Confermate quindi le indiscrezioni degli ultimi giorni che volevano i due piccioncini ormai lontani.

La Vatiero ha anche tenuto a precisare che la sua famiglia e le sue amicizie non hanno influito sulla decisione di mettere fine alla love story e che la scelta relativa alla rottura è stata condivisa con Brunetti. Perla ha anche detto che la porta di casa sua, per Mirko, sarà sempre aperta e che per lei, questo periodo, è alquanto difficile e complesso sotto tutti i punti di vista.

La reazione di Mirko Brunetti alla rottura con Perla Vatiero

Anche Brunetti ha consegnato a Instagram alcune Storie per spiegare come sta, cosa è accaduto e i motivi che hanno portato il legame sentimentale a sfilacciarsi irrimediabilmente. L’ex gieffino ha dichiarato che anche lui sta affrontando un momento “troppo doloroso”, lasciando capire a chiare lettere che la decisione di mettere una pietra sopra al rapporto è stata presa dalla Vatiero.

Infatti il ragazzo ha raccontato che a “nulla è bastato” amare incondizionatamente una persona e ripartire da zero. Quindi ha chiesto tempo per riflettere sull’epilogo della love story. Al pari dell’ex, ha voluto evidenziare che, al di là della conclusione non lieta dell’avventura d’amore, la sua spalla sarà sempre a disposizione della Vatiero e che nei suoi confronti è rimasto molto affetto e soprattutto grande rispetto.