Nozze Berlinguer, Belli sclera, Rosmello addio: le 10 news della settimana

Francesco Sarcina, ex marito di Clizia Incorvaia, è diventato papà per la terza volta, accogliendo una figlia: la sua attuale compagna, la modella messicana 25enne Nayra Garibo, ha dato alla luce Yelaiah.

Pierpaolo Pretelli, quando gli è stato domandato di eventuali nozze con Giulia Salemi, ha risposto che bisogna aspettarsi importanti annunci tra non molto. Pare proprio che ci siamo, i fiori d’arancio si avvicinano per l’ex velino e l’influencer.

Marina La Rosa, ex del primo storico Grande Fratello nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi, è tornata single. Il matrimonio con l’avvocato Guido Bellitti è giunto al capolinea. La 44enne siciliana ha confidato a Chi Magazine di aver attraversato “l’inferno” e di essere arrivata a pesare 47 chili prima di riemergere.

Bianca Berlinguer si sposa a 62 anni. A spifferare il gossip è stato il settimanale Di Più, che ha condiviso sull’ultimo numero le pubblicazioni affisse al comune di Roma. La figlia di Enrico Berlinguer convolerà a nozze con lo storico compagno Luigi Manconi, 73 anni, giornalista, scrittore ed ex senatore, oggi professore di Sociologia a Milano. La relazione è sbocciata alla fine degli anni Novanta.

Psicodramma per Alex Belli al Grande Fratello Vip: lungo il pomeriggio di sabato 11 dicembre, l’attore, a differenza di tutti gli altri inquilini, non ha ricevuto alcun messaggio dai propri cari. La questione lo ha fatto andare fuori di testa. Sono volati calci e pugni contro la ‘porta rossa’ ed insulti alla trasmissione. Lo show continua visto che alla fine il parmense non ha abbandonato la Casa.

BALTIMORA è il vincitore di X Factor 2021! Ad impreziosire la serata dell’ultimo atto del talent show targato Sky c’è stata la presenza dei Maneskin che hanno aperto la finale in diretta dal Forum di Assago.

Elettra Lamborghini è stata scelta da Patrizia Mirigliani per presentare l’edizione 2021 di Miss Italia. Quest’anno lo storico concorso di bellezza andrà in onda su Helbiz Live il prossimo 19 dicembre. L’ereditiera torna in tv dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi e sarà affiancata da Alessandro Di Sarno.

Gabriele Parpiglia, giornalista e autore televisivo, ha svelato che Ilary Blasi sarebbe pronta a fare carte false per avere Ambra Angiolini all’Isola dei Famosi 2022: “Il sogno di Ilary Blasi si chiama Ambra Angiolini. Non mi chiedete il ruolo o cosa farà, il suo sogno è questo”.

Il mistero su Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese prosegue. La modella di recente ha detto due parole stringate ai paparazzi di Chi Magazine, sostenendo che non ci sia mai stata alcuna crisi con lo spezzino. I due, però, continuano a condurre vite separate. C’è qualcosa che non torna.

Rosalinda Cannavò, la fu Adua Del Vesco, e Dayane Mello sono ai ferri corti: amicizia al capolinea. Le Rosmello non esistono più. Tutta colpa di quel che è accaduto a La Fazenda. Roba spinosa.