Elettra Lamborghini è la nuova conduttrice di Miss Italia 2021

Nuovo, prestigioso, lavoro per Elettra Lamborghini. La cantante, giurata e opinionista tv è stata scelta da Patrizia Mirigliani per presentare l’edizione 2021 di Miss Italia. Quest’anno lo storico concorso di bellezza andrà in onda su Helbiz Live il prossimo 19 dicembre. L’ereditiera, che torna in tv dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, sarà affiancata da Alessandro Di Sarno.

Quest’ultimo è conosciuto ai più come inviato de Le Iene. Elettra Lamborghini raccoglie così il testimone di Alessandro Greco, conduttore delle ultime due edizioni andate in onda prima su Rai Uno e poi su Youtube e Facebook a causa dell’emergenza Coronavirus.

Miss Italia in streaming

La finale di Miss Italia andrà in onda da Venezia: il concorso delle reginette di bellezza quest’anno diventa una mini serie tv, in onda sul web e sui social. Un format che inizierà il 12 dicembre e vedrà le 20 aspiranti Miss, più 10 ragazze in concorso per la corona di Miss Social, sfidarsi in varie attività, legate anche ai temi della sostenibilità e dell’inclusione, che diventeranno clip video.

Gli highlights saranno disponibili in pillole giornaliere su Helbiz Live e sulla pagina Instagram @crown.revolution. Nel corso della serata finale sarà presente anche Carolina Stramare, Miss Italia 2019 che ha deciso di intraprendere la strada di modella e conduttrice.

Al momento Elettra Lamborghini non ha ancora commentato pubblicamente la sua nuova sfida professionale. Sfida che arriva a pochi giorni dall’uscita della sua ultima canzone, prettamente natalizia, intitolata “A mezzanotte”. Miss Italia non sarà la prima volta da conduttrice per Elettra.

In passato la Lamborghini ha condotto Ex on the beach su MTV ed è stata inviata in Brasile del Grande Fratello locale. È stata poi coach di The voice of Italy nel 2019 e opinionista dell’Isola dei Famosi. Parallelamente alla carriera in tv la 29enne si è fatta largo nel mondo della musica, puntando tutto sul reaggeton.

Dopo il debutto al Festival di Sanremo nel 2020 Elettra Lamborghini è stata protagonista dell’estate 2021 con “Pistolero”, diventata in poco tempo una vera e propria hit, amata da grandi e piccini.