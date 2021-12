Dayane Mello ha bloccato Rosalinda, che svela tutto: motivi e retroscena

Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò è di nuovo in una fase di stallo. I fan Rosmello così come i fan della quinta edizione del GF Vip che hanno seguito le due amiche sanno bene che non è la prima volta che succede. Si tratta quindi di un “ci risiamo”, di una ricaduta, di un nuovo momento in cui Dayane ha deciso di prendere le distanze da Rosalinda. In questi giorni si è parlato molto del loro rapporto perché dopo essere stata eliminata dal reality A Fazenda, in Brasile, la Mello non ha gradito tutto ciò che è successo intorno a lei. Si è parlato di violenza, di lei vittima di uno stupro e altro: a quanto pare, però, Dayane non ha vissuto nulla di tutto ciò. O almeno queste sono le sue sensazioni e questo sta raccontando, al momento.

Due persone che più di tutti si sono spesi pubblicamente per lei, per portarla anche via dal reality, sono state Gabriele Parpiglia e proprio Rosalinda. Così come la ex manager di Dayane. Mentre i fan della Mello continuano a stare dalla sua parte, nonostante tutto, e sono pronti a perdonare ogni suo passo falso, ciò che sta venendo fuori è uno scenario diverso da ciò che si pensava. Nella nuova puntata di Casa Chi su Instagram Parpiglia ha spiegato di essere sempre stato in contatto con giornalisti e televisioni brasiliane che lui ha definito “più serie” di quelli che lavorano invece alla Fazenda. Ebbene, queste persone gli dicevano tutti la stessa cosa mentre lui si preoccupava: “Mi dicevano ‘Guarda che quando lei uscirà farà finta di niente’. Me lo hanno detto per tanto tempo. Mi hanno detto ‘Guarda che è battaglia persa’”.

Il giornalista ha proseguito nel racconto spiegando che quando Dayane è stata eliminata lui ha aspettato per capire quale sarebbe stato il primo passo da fare. Lo ha fatto nel frattempo un’inviata delle Iene, a cui Dayane ha confessato di aver visto le immagini e di stare bene:

“Ha detto che ha visionato tutto e che è tranquilla, sta benissimo. […] Ce l’aveva con me, che l’ho attaccata perché è famosa e ora è famosa nel mondo. Ce l’aveva con Rosalinda, ti dico il motivo specifico: tu sei andata a trovare sua figlia senza il suo permesso. E ce l’aveva anche con la sua ex agente perché dice che lei ha mosso le fila di tutto questo”

Parpiglia ha aggiunto altro a tutto ciò, però. Quando l’inviata delle Iene ha chiesto a Dayane di inviarle un video in cui dichiara di aver visto le immagini e di stare bene, Dayane prima ha detto che lo avrebbe mandato e poi è sparita. “Questa è Dayane Mello”, ha chiosato Parpiglia. Lui ha spiegato di essersi esposto perché crede che ciò che è capitato a Dayane potrebbe essere una bandiera per una battaglia e si augura che quando lei tornerà in Italia le cose possano cambiare. A questo punto ha preso la parola Rosalinda Cannavò, che oggi ha pure vissuto uno spiacevole episodio in macchina. Queste le sue parole:

“Io vorrei dire innanzitutto che sono d’accordo con Gabriele. Mi sono battuta per questa causa e lo farò sempre e a prescindere. Lo faccio perché è un mio principio, perché ci sono passata in prima persona. Lo rifarei. Non so se si tratta di una fase iniziale in cui magari lei non si rende conto di quello che è successo, metto anche questa ipotesi”

Rosalinda ha specificato di non aver smesso di seguire Dayane su Instagram, come è stato inizialmente ipotizzato. Le cose sono andate diversamente:

“Voglio precisare una cosa, vengono fatte ipotesi, anche se ha poca rilevanza rispetto a quanto accaduto. Leggo che io e Dayane abbiamo smesso di seguirci. In realtà non è andata così, lei mi ha bloccato su Instagram. Non mi ha bloccato su Whatsapp, le ho scritto parecchi messaggi anche di sostegno. Ha visionato i miei messaggi e non ha mai risposto. Sono andata da Sofia sotto invito della ex suocera di Dayane, quindi non contro la volontà di nessuno. Sono stata invitata”

La Cannavò ha chiosato dicendo che combatterà sempre accanto e a sostegno delle donne, ricordando a chi subisce una violenza di denunciare. Per lei conta questo, non il resto e soprattutto si augura che Dayane Mello venga aiutata da questo punto di vista. Nel caso in cui lei reputi non grave quanto accaduto o magari era consenziente ben venga, sarebbe felice di essersi sbagliata. Lei non è d’accordo con il modo di agire che sta scegliendo ora la Mello. Parpiglia ha aggiunto di avere anche altro da raccontare e che per ora non ha raccontato, anche sulle persone intorno a Dayane. Questo anche perché lui spera ancora in un finale diverso della storia, e migliore. Infine, Rosalinda ha tenuto a chiarire di non aver fatto tutto ciò per soldi o popolarità.