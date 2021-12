Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, è battaglia: perché sono ai ferri corti

Amicizia al capolinea? Pare di sì: Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, hanno smesso di seguirsi su Instagram. Un gesto che sembra celare frizioni di non poco conto e che arriva poco dopo la fine dell’esperienza della modella brasiliana nel discusso programma La Fazenda. Le Rosmello, dopo vari alti e bassi (iniziati nel corso del GF Vip e continuati a trasmissione conclusa), dunque, non esisterebbero più.

Ma si riavvolga rapidamente il nastro su quel che è accaduto nelle ultime ore. Dayane ha finito il suo percorso nel sopracitato reality show, quello in cui Nego Do Borel l’avrebbe molestata (qualcuno ha pure parlato di stupro). In effetti le immagini sono state forti. Il tutto è accaduto mentre la Mello era evidentemente provata dall’alcol.

Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi Magazine che ben conosce Rosalinda Cannavò (conduttrice di Casa Chi), nelle scorse ore ha spiegato su Instagram che Dayane ha potuto visionare i filmati relativi alle molestie di Nego Do Borel (quelli in cui lei era vittima incosciente), giudicandoli “non gravi”. La penna del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha fatto trapelare le proprie perplessità sull’atteggiamento tenuto da Dayane. Nel frattempo è scattato il ‘de-follow’ tra la Mello e Rosalinda. Quest’ultima ha anche scritto un tweet piuttosto polemico.

Dayane Mello e Adua Del Vesco, tira aria di tempesta

“Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenze. Nulla mi fermerà mai… punto”. Questo il cinguettio che Rosalinda ha consegnato a Twitter. Un’esternazione che pare una netta presa di posizione rispetto a ciò che ha dichiarato Dayane, derubricando a “non gravi” i fatti riguardanti lei stessa e Nego Do Borel, accaduti a La Fazenda. Fatti per cui la Cannavò si è espressa pubblicamente e in maniera perentoria, condannando l’uomo. Ciò che non ha fatto Dayane. E, dunque, sembra che proprio per tale divergenza di vedute ci siano stati attriti.

Non resta che attendere il ritorno in Italia della Mello ed eventuali sue dichiarazioni sulla questione. Anche perché sembra che la prima a togliere il ‘segui’ su Instagram sia stata lei. Dai social sono spariti anche diversi scatti delle due donne. Insomma, tira aria di tempesta.