Dayane Mello, scoperte molestie a La Fazenda ma la reazione spiazza tutti

Se pensate che una volta uscita da La Fazenda Dayane Mello si sarebbe messa a muso duro contro la produzione del programma, beh, vi sbagliate di grosso. Proprio così, perché dopo la sua eliminazione dal reality show (simile al nostro La Fattoria) la modella brasiliana non avrebbe avuto praticamente nulla da ridire sulla questione.

A raccontarci della reazione di Dayane Mello a tutte le nefandezze avvenute nel corso della trasmissione è Gabriele Parpiglia. Con una lunga Instagram Story l’autore televisivo si è sfogato contro Dayane, che a quanto pare ha minimizzato gli eventi. Solo una volta terminata la sua esperienza nella trasmissione la Mello ha avuto di fronte a sé le immagini delle scorse settimane. Ma non avrebbe in alcun modo reagito male, anzi. Tutto quello che la modella ha visionato è stato da lei definito come “fatti non gravi”.

Gabriele Parpiglia, dopo averci raccontato il mood di Dayane Mello rispetto agli ultimi sviluppi, non si è certo placato. Nella stessa storia, il giornalista ha anche tenuto a sottolineare che questo approccio da parte della Mello l’ha molto deluso. Probabilmente, ma questa è soltanto una sua interpretazione, il fatto che gli eventi gravi della Fazenda siano stati minimizzati potrebbe essere in qualche modo una dimostrazione del fatto che, a volte, le vittime non si rendono conto di essere tali.

Dayane Mello: ecco cos’era accaduto all’interno di La Fazenda

Per giorni in Italia non si è fatto altro che parlare degli abusi sessuali perpetrati dal concorrente Nego do Borel ai danni della modella. L’uomo, come abbiamo visto dalle registrazioni, ha più volte abusato della Mello, spesso e volentieri quando quest’ultima era ubriaca e completamente incapace di intendere e di volere.

Nonostante le pesantissime critiche ricevute dalla trasmissione, particolarmente dai fan italiani, lo staff della modella ha a sua volta glissato sugli eventi vergognosi de La Fazenda. Quando Dayane Mello è uscita, il team social dell’artista ha anzi parlato del programma in termini positivi. Come se nulla di quello a cui abbiamo assistito fosse effettivamente avvenuto.

A parlare del caso anche Le Iene. Il programma di inchiesta aveva scoperto che se Dayane avesse lasciato il programma prima del tempo avrebbe dovuto pagare una penale di 18 mila euro. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque? Diciamo di sì, perlomeno ora Dayane è fuori dall’incubo.