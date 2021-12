Dayane Mello eliminata da La Fazeda: lo strano post dello staff fa discutere

Per Dayane Mello è finalmente finita l’esperienza a La Fazeda, dove è stata eliminata attraverso il televoto. Un percorso da incubo quello che la modella brasiliana ha portato a termine dopo la spensierata esperienza vissuta al GF Vip 5 in Italia. Ora può tornare a casa e per molti suoi fan questa rappresenta una vera e propria liberazione. Difficile per loro dimenticare ciò che è accaduto settimane fa a Dayane all’interno del reality show brasiliano, dove sembrava non avere via d’uscita.

Ed ecco che ora torna libera di vivere la sua vita lontano dalle telecamere, ma il messaggio condiviso dal suo staff sta facendo parecchio discutere. Chi gestisce il suo profilo Instagram esalta in modo positivo l’esperienza vissuta dalla Mello a La Fazeda. Per parecchi fan le parole utilizzate sono abbastanza ambigue, visto quello che ha dovuto affrontare Dayane nel reality. Proprio qui ha vissuto in incubo, durante il quale ha subito un abuso, ancora neanche realizzato da lei stessa.

È stata eliminata dallo show brasiliano con il 27% dei voti e, dopo bullismo e molestie, può soprattutto tornare alla serenità riabbracciando sua figlia. Dall’Italia, sono numerose le richieste lanciate per far uscire fuori da quel reality Dayane. Dunque, una volta tornata alla vita di tutti i giorni, la Mello potrà notare tutto il sostegno che ha ricevuto da qui.

Ma, come già detto, il post condiviso dal suo staff sta generando non poche polemiche sul web. Infatti, tale messaggio è incentrato su un pensiero completamente positivo del reality, cosa per molti impensabile visto quanto accaduto. A detta dei fan, lo staff avrebbe dovuto gioire per l’addio di Dayane Mello a La Fazeda e invece.

“Intensità! L’intensità è tutto ciò che descrive il suo percorso dentro a La Fazeda. La nostalgia è immensa, ci consuma in modo gigantesco. In questo video, volevamo mettere tutti i tuoi momenti migliori e più grandi all’interno di questo reality, in particolare i suoi legami, i suoi partner e tutto l’amore che è stato costruito in questi mesi”

In questi mesi, è intervenuto anche il programma Le Iene per mettere luce su ciò che stava subendo Dayane nel reality, versione brasiliana de La Fattoria. La modella, però, non poteva lasciare il programma per via di una penale di oltre 18mila euro. Un’esperienza da incubo, ma ora il peggio sembra essere passato.

Purtroppo la Mello si ritroverà ora a scoprire le immagini che la vedono barcollare in preda all’alcol e non solo.