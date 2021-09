Dayane Mello: “Nego Do Borel l’ha violentata, ecco i dettagli disgustosi”

Lo staff di Dayane Mello prende una posizione decisa e netta nei confronti de A Fazenda, il reality show brasiliano dove la modella sta partecipando e che è al centro di uno sconvolgente scandalo da giorni. La ex concorrente del Grande Fratello Vip è infatti stata stuprata da Nego do Borel, il suo compagno di reality. L’uomo, alla luce dei fatti, è già stato obbligato dalla produzione ad abbandonare la casa, lo scorso 25 settembre

Mentre Dayane Mello si trova ancora all’interno della trasmissione, il suo staff ha messo mano al suo Instagram per diramare un lungo comunicato ufficiale dove spiega i disgustosi dettagli della vicenda. Parole, queste, con cui l’entourage della modella si è scagliato in modo diretto e pesante contro la produzione del reality. Chi sta dietro A Fazenda è infatti accusato di aver coperto determinate scene ad hoc. Ma non solo. Il format avrebbe romanzato i fatti, mostrandone ai telespettatori una narrazione distorta.

A quanto sembra, ai telespettatori è stato nascosto il fatto che in molte delle occasioni in cui è stata violentata da Do Borel Dayane Mello era evidentemente ubriaca. Un livello alcolico che l’avrebbe persino costretta a farsi aiutare da 4 persone per vestirsi, mentre era totalmente incapace di intendere e di volere. Ma non è certo finita qui.

Nel post leggiamo che il reality avrebbe nascosto agli occhi del pubblico le molte volte che Dayane aveva detto a Nego do Borel di smetterla. Per non parlare dei discorsi di quest’ultimo legati alle sue performance sessuali. Ciliegina sulla torta, a Dayane Mello sarebbe stato negato il diritto di parlare con le autorità e i suoi avvocati dell’accaduto: se l’avesse fatto avrebbe infatti rischiato l’espulsione, perché sarebbe andata contro ogni protocollo e vincolo contrattuale.

Il team della modella brasiliana, insomma, pretende chiarezza su una storia che ha ancora molti, anzi troppi, punti oscuri. Questi avvenimenti, nel frattempo, stanno suscitando una fortissima indignazione anche in Italia. Sono stati in moltissimi i fan a denunciare quanto accaduto e anche la stessa trasmissione per il vergognoso trattamento riservato a Dayane. Qui sotto potete recuperare il post denuncia della modella.