Antonino Spinalbese 10 giorni in ospedale: Belen sempre lontana

Antonino Spinalbese, parrucchiere 26enne padre della secondogenita di Belen Rodriguez, è ancora una volta al centro del gossip. Questa volta, però, non si tratta di un ennesimo indizio che conferma o smentisce la presunta crisi in corso con la showgirl argentina. L’hair stylist sta facendo parlare di sé per un motivo diverso: la sua salute. Ecco cosa ha rivelato ai suoi followers di Instagram.

Nella mattinata del dieci dicembre 2021 Antonino Spinalbese ha pubblicato alcune storie Instagram in cui ha fornito alcune informazioni su ciò che sta vivendo. La foto da lui condivisa ritrae un letto d’ospedale. Lo spezzino ha scritto che “dieci giorni possono essere lunghissimi”, ringraziando di cuore il team dell’ospedale Fatebenefratelli di Roma, il suo compagno di stanza e gli infermieri per averlo fatto sentire come se fosse a casa. Queste parole lasciano intendere che Spinalbese abbia trascorso dieci giorni ricoverato nel nosocomio della Capitale, anche se non è ben chiaro per quale motivo.

Belen, Antonino Spinalbese ricoverato ma i conti non tornano

Provando a ricostruire quanto accaduto è importante ricordare che lo scorso 19 novembre 2021 Spinalbese ha mostrato sui social delle spaventose foto del vetro rotto di una macchina e del suo braccio con inserita una flebo lasciando intendere di essere stato coinvolto in un incidente d’auto. Da quel momento non ha dato nessun aggiornamento in merito. Anzi, ha pubblicato varie immagini di sé come se non fosse successo nulla e dando l’idea di star conducendo la sua vita di sempre. Invece, a quanto pare, l’incidente è stato più grave di quanto si pensasse.

Tuttavia, non è certo che il ricovero sia ricollegabile alle immagini del 19 novembre. La causa della sua degenza potrebbe essere stata un’altra, per ora tenuta nascosta dal padre di Luna Marì. Non è nemmeno chiaro se il ricovero è terminato oggi o si tratta di immagini relative a qualche giorno fa. Nel foglio di carta attaccato al letto d’ospedale presente nell’immagine, in cui campeggia la scritta “digiuno”, è visibile la data del 30/11/2021 e la parola “addome”.

Nel caso in cui il ricovero sia stato immediatamente successivo alla pubblicazione delle storie raffiguranti il vetro rotto e il braccio con la flebo, le foto postate subito dopo dal criptico parrucchiere sono probabilmente state oggetto di post pubblicazione e non sono state condivise in tempo reale. In attesa di conferme viene da pensare: Belen non è stata vista insieme a Spinalbese perché era ricoverato? O i due sono comunque in crisi, vista anche l’assenza del 26enne dalle decorazioni natalizie di casa Rodriguez? Per ora la 37enne non ha commentato la vicenda e non ha mostrato supporto nei confronti del padre di sua figlia Luna Marì, di soli 5 mesi, che al momento sembra l’unica cosa che unisce i due.